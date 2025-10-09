Almasri, i ministri scagionati in Aula 

Nessun processo per i vertici di governo coinvolti nella vicenda Almasri. In tre votazioni a scrutinio segreto la maggioranza della Camera ha negato l’autorizzazione a procedere contro i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, indagati per favoreggiamento nella vicenda della liberazione di Osama Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato e poi rimpatriato dal governo italiano lo scorso gennaio.

Anm indignata

Il guardasigilli era accusato anche di omissione di atti di ufficio, a Piantedosi e a Mantovano veniva contestato anche il concorso in peculato. Dopo dieci mesi sotto la lente della giustizia, da Nordio arriva una reazione soddisfatta ma anche dura: «Lo strazio che il Tribunale dei ministri ha fatto delle norme più elementari del diritto è tale da stupirsi che non gli siano schizzati i codici dalle mani, ammesso che li abbiano consultati». E l’Anm si indigna: «Il ministro della Giustizia, che ha un alto compito istituzionale, decide di venir meno a ogni principio di continenza, rispetto e misura, aggredendo in maniera scomposta dei colleghi, peraltro sorteggiati per far parte del Tribunale dei ministri, contraddicendo il più volte decantato intento di abbassare i toni».

La premier vota

I voto, per quanto scontato, ha riservato comunque delle sorprese: alcuni deputati delle opposizioni hanno votato contro l’autorizzazione a procedere: la maggioranza poteva contare su 242 deputati più tre del gruppo misto, ma i no all’autorizzazione a procedere sono stati 251 per Nordio e Mantovano e 256 per Piantedosi (Iv aveva annunciato il proprio voto in favore del ministro dell’Interno). Nella sua relazione il deputato azzurro Pietro Pittalis ha detto che il governo ha agito «per un preminente interesse pubblico». E incassato il no all’autorizzazione, Nordio si è sfogato: «Ci accusavano di menzogna ma eravamo vincolati dal segreto istruttorio». Caso raro, a partecipare al voto in veste di deputata anche la premier Giorgia Meloni. La tensione è divampata quando Riccardo Ricciardi (M5S) l’ha invitata a «tornare in Aula» più spesso e «non solo per salvare i suoi ministri».

Bartolozzi “congelata”

La vicenda non è finita del tutto. Nella sua relazione Pittalis ha affermato che l’autorizzazione a procedere va chiesta anche per la capogabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, in quanto “coindagata laica” nel processo. La posizione di Bartolozzi, accusata di false dichiarazioni sul caso Almasri, resta al vaglio della giustizia ordinaria ma il filone di inchiesta che la riguarda resta congelato finché la Camera non comunicherà il voto al Tribunale dei ministri, che emetterà un provvedimento di archiviazione della posizione dei vertici di governo comunicandola alla Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA