Almanacco santo Dai greco-bizantini ai latino-africani  

La prima parte del volume conclusivo della Collana è dedicata a questi Santi, in gran parte martiri, papi, vescovi ed eremiti dei primi secoli di diffusione del Cristianesimo in Sardegna.

Si tratta di figure la cui vita e le cui opere, nella maggior parte dei casi, sono arrivate fino a giorni nostri grazie a racconti devozionali e popolari (le cosiddette “Passiones”) nel corso dei secoli via via arricchiti da elementi sui quali aleggia un’aura di leggenda. Narrazioni che, pur tuttavia, trovano puntuali e vividi riscontri in chiese campestri, suggestivi ipogei, epigrafi e reliquie disseminati in tutto il territorio regionale e alla base di riti, novenari, processioni, celebrazioni che - intatti - si rinnovano da secoli con il loro fascino e la loro capacità di toccare il cuore di migliaia di devoti e non.

Andiamo a concludere, con questo decimo libro (in edicola da domani a € 1,50 più il prezzo del quotidiano), la Collana dedicata alle Sante e ai Santi di Sardegna. Una sezione che si congiunge, completandola, alla precedente che ha riguardato i Beati, Venerabili e Servi di Dio: in tutto, un’opera di ben 34 volumi che ha guidato il lettore nel viaggio alla scoperta della millenaria storia di fede della nostra terra. E come già al XXIV volume, anche quest’ultimo si accosta, nella forma letteraria, a un piccolo almanacco: vi trovano spazio, cioè, Santi sardi di nascita o grandi Santi di importazione devozionale (basterebbe citare Agostino, dottore della Chiesa e gigante del pensiero universale) la cui vita ha incrociato - seppure per brevi periodi - la nostra terra.

Passiones

I Santi dei primi secoli

Anania ed Egidio, venerati soprattutto a Orgosolo e in Barbagia; Archelao, presbitero e patrono dell’arcidiocesi di Oristano; Emilio (che la tradizione celebra come primo vescovo di Bosa) e Priamo; il papa Ilario, “natione sardus”, sardo di nascita e sepolto a Roma in San Lorenzo al Verano. E ancora i martiri Lussorio, Cesello e Camerino le cui spoglie, oltre che da Fordongianus, sono rivendicate da Cagliari e Selargius in Sardegna, ma anche da città della penisola come Pisa, Pavia e Firenze.

I Santi greco-bizantini

All’incirca per tutto il primo millennio dell’era cristiana, i devoti di Oriente e di Occidente celebravano insieme feste e solennità liturgiche e, scrive lo Spada, «onoravano i santi dell’una e dell’altra parte, considerandoli figli dell’unico popolo di Dio e modelli universali di fede e di carità. Una tradizione ancor viva ai giorni nostri con molti santi della Chiesa cattolica iscritti nel calendario greco-bizantino e noi latini a onorare una lunga schiera di martiri e di monaci dell’antico Oriente». Il lettore si imbatte quindi in figure di planetaria devozione, come Sant’Antonio, abate, che anche in Sardegna conosce numerose chiese a lui intitolate, per non dire della tradizione dei fuochi , tradizione che si perpetua anche in molti paesi privi di una chiesa intitolata al potente taumaturgo. È il caso di Santa Barbara, nativa in Siria, per altri nell’attuale Turchia, che papa san Giovanni XXIII ha inserito tra i patroni di Venezia perché “Grande Martire”: antichissimo e molto diffuso il culto in Sardegna dove è invocata in tutte le regioni da coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa e come protettrice dei Vigili del fuoco. Sempre in questa sezione spazio a San Basilio Magno, vescovo e ritenuto uno dei padri fondatori del monachesimo orientale; San Biagio, vescovo e martire, di cui si è celebrata di recente la memoria liturgica con l’imposizione delle candele benedette, incrociate, sulla gola dei fedeli perché ritenuto potente guaritore di tutte le malattie dell’apparato respiratorio.

Figure femminili

Fra le figure femminili spiccano Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire del IV secolo e Sant’Elena, imperatrice, colei che - pellegrina in Terra Santa - fece costruire la Basilica della Natività a Betlemme e quella del Santo Sepolcro a Gerusalemme, oltre che ritrovare sul Golgota la Croce sulla quale era morto Gesù. Elena, madre dell’imperatore San Costantino, al quale si deve l’editto del 313 che equiparava il Cristianesimo alle altre religioni e riconosceva a tutti i sudditi piena libertà di culto. In Sardegna, il culto di Costantino (che nella Chiesa d’Oriente è venerato come “tredicesimo apostolo” di Cristo) è uno di quelli che, meglio di altri, testimoniano la profonda influenza esercitata dai Bizantini nella vita religiosa delle nostre popolazioni. A lui è legata anche l’Ardia, una delle sagre più importanti della Sardegna che si svolge nell’omonimo Santuario a pochi passi dall’abitato di Sedilo la sera del 6 luglio e l’indomani, alle prime luci dell’alba.Si tratta, come detto, di Santi dalla diffusa devozione, come San Giorgio, martire: come lui forse nessun altro Santo ha conosciuto in Oriente tanta venerazione popolare. In questa Sezione troviamo anche il vescovo San Nicola, patrono di Bari ma anche di Sassari: l’esistenza di una chiesa de Santu Nicolai de Thatari è documentata fin dal 1112. Diffuso già nel Medioevo il culto di San Pantaleo, medico e martire, a cui è intitolato il tempio romanico a Dolianova.

I latini di origine africana

La Sardegna ebbe sempre rapporti stretti con l’Africa romana: i cristiani di quel continente ebbero grande influenza sulla vita delle comunità sarde, specialmente al tempo della dominazione vandalica del VII secolo. Accanto a gigantesche figure, come quella di Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, oltre che colonna del pensiero universale, le cui spoglie Cagliari ha ospitato per oltre due secoli, emergono anche il diacono e martire San Lorenzo, le vergini e martiri Santa Lucia e Santa Cecilia, quest’ultima venerata a Cagliari come Santa Igia e Santa Gilla. A chiudere il volume San Pancrazio e San Sperate, uniti nel martirio a San Sebastiano, San Vito e Santa Prisca.

Piccoli catechismi

Giunti al capolinea di questo viaggio nella santità della Sardegna, calzante la definizione che, di questo sforzo editoriale del Gruppo L’Unione Sarda, ha dato un anziano sacerdote: «Questi libri sono dei piccoli catechismi per il popolo cristiano». Proposta culturale e spirituale che, spezzata e quasi sbriciolata, declinata com’è nelle esistenze di tanti testimoni della fede, tenta e spera di parlare a tutti, nella semplicità e nella ferialità più comune. Se così fosse, sarebbe il successo più grande che ci si poteva augurare.

