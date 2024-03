“Alma”, ecco l’anima del grano sardo: «È il nostro orgoglio» 

Nel cuore dell’impresa è arrivata la terza generazione della famiglia Cellino che ora è un gruppo consolidato che segue l’intera filiera del grano duro con stabilimenti a Sanluri (sede storica) e a Santa Giusta (sul porto per accogliere le navi cariche di preziosa materia prima). Tutto comincia con il patriarca Ercole che, nel 1955, arriva in Sardegna dal Piemonte. Si innamora prima della futura moglie Fanny Silesu e poi dell’Isola che lo adotta e in cui avvia una prospera attività. Capisce subito il valore di un territorio che è stato “granaio di Roma” e lì costruisce la sua fortuna frutto di tenacia e felici intuizioni . Commercia in grano e farina. Costruisce il primo mulino a Sanluri.

Un lavoro di semina che si è rivelato proficuo. Queste sono le radici su cui si è innestata la seconda generazione rappresentata dai figli di Ercole, Lucina e Alberto, e su cui ora portano il loro contributo, di giovinezza e talento, Michela Francesca e Matteo Alberto (figli di Alberto) che sono già nella “stanza dei bottoni” con ruoli direttivi. «Siamo molto fieri dei nostri ragazzi», dice Lucina con orgoglio. I giovani lavorano a stretto contatto con la “vecchia guardia” che custodisce segreti e competenze da trasferire alle nuove leve per garantire la continuità aziendale basata su solidi legami parentali. Le parole d’ordine sono ricerca della qualità, sostenibilità ambientale, rispetto della tradizione e volontà di ampliare gli orizzonti commerciali oltre ai 54 mercati già conquistati con prodotti partiti dalla Sardegna.

Da un cantiere di idee e progetti che non si ferma è nato il metodo Alma (progetto presentato ieri sera all’Hotel Villa Fanny di Cagliari) aspetto che adesso caratterizza la produzione e punto di forza della nuova pasta (che ha anche un’immagine rinnovata) da pochi giorni negli scaffali di negozi e centri commerciali. «Alma», spiega Lucina Cellino, «viene dal latino e significa anima. Ci abbiamo messo l’anima in questo nuovo sistema di produzione che è un nuovo metodo di pulitura del grano che consiste nella doppia decorticazione. Normalmente la decorticazione del grano viene fatta con una pietra che rilascia residui. Noi, invece, oltre a fare ricorso alla doppia decorticazione, utilizziamo una pietra diamantata. In questo modo il chicco non viene “stressato” nella pulitura e mantiene le originarie caratteristiche organolettiche e qualitative. Viene estrapolata l’anima del grano che poi viene trasformato in semola conservando purezza, brillantezza e sapore». Matteo Alberto Cellino aggiunge che «con il metodo Alma, dopo anni di studi e ricerche, abbiamo creato il perfetto connubio tra efficienza e risultato». In tutto questo c’è un forte radicamento con il contesto naturale e paesaggistico da cui il prodotto trae vita (in enologia è il terroir): «Il cuore del progetto», chiarisce Michela Cellino, «è il territorio sardo e le sue aree con una spiccata vocazione agricola in cui vogliamo ampliare la superficie di grano duro coltivata. Siamo partiti nel 2018, anno in cui il grano di filiera copriva solo il 7% del nostro fabbisogno produttivo, oggi, dopo cinque raccolti, con orgoglio possiamo affermare che il 20% della produzione di semola del Gruppo proviene dal nostro grano di filiera».

C’è naturalmente anche il rispetto per l’ambiente che si manifesta con l’addio alla plastica e con l’utilizzo per la nuova pasta “F.lli Cellino” di confezioni di carta certificata, con una fascia laterale a forma di righello per facilitarne il dosaggio. «Con la nuova produzione», evidenzia Michela Cellino, «stimiamo un consumo di carta di circa 30 mila chili ogni anno che corrispondono a 450 alberi. Per compensare questo consumo di carta e la conseguente perdita di alberi abbiamo avviato un robusto piano di rimboschimento con oltre 400 specie autoctone. Avremo alla fine 220 alberi in più nel sistema».

