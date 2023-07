Alluvioni, piano di prevenzione 

Trecentosessantamila euro in due anni. Ecco quanto investirà il Comune di Sestu nella pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua che scorrono nel suo territorio. Pochi giorni fa è stata approvata la delibera con cui la Giunta ha pianificato come gestire i soldi stanziati a questo scopo dalla Regione. Un’attività qui quanto mai importante. Tutti ricordano le inondazioni che anche pochi anni fa hanno provocato gravi danni. O le tragedie come la catastrofe del 1946 in cui nove persone persero la vita.

Zone a rischio

A Sestu sono numerosi i corsi d’acqua piccoli o grandi che saranno sorvegliati speciali per manutenzione e pulizia: in particolare il rio Matzeu, che attraversa la città. il rio San Gemiliano che fa anche da confine con i comuni di Monastir e San Sperate; il Rio Giacu Meloni, il Rio Murtas e il Riu Is Cannas, che attraversano prima il territorio di Assemini e successivamente quello di Elmas; o ancora altri piccoli corsi d’acqua meno noti. «L’ appalto sarà a misura e comprenderà tutti i corsi d’ acqua presenti all’interno del nostro territorio. Inoltre essendo biennale consente di programmare in modo più efficiente le risorse, con lavori a cadenza periodica prestabilita ed immediata disponibilità di risorse in caso di interventi straordinari», spiega l'assessora al verde pubblico Roberta Argiolas.

Cosa si farà

Le attività prevedono lo sfalcio delle canne e la rimozione di tutto ciò che impedisce all’acqua di scorrere liberamente, compresi i rifiuti abbandonati da incivili. E poi il controllo e la manutenzione di tutti i canali di scolo. «Già da agosto 2022 abbiamo ritenuto importante presentare l’istanza per la richiesta di finanziamento per interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua ricadenti sul nostro territorio alla Direzione generale dei lavori pubblici della Regione», spiega la sindaca Paola Secci. «La presenza di una rete idrografica così vasta richiede un progetto dettagliato del servizio di manutenzione di tutti i corsi d’acqua presenti all’interno del territorio comunale e dei costi molto alti a cui talvolta non è stato possibile far fronte con risorse comunali. Questo finanziamento coprirà le spese di due annualità di manutenzioni e ritengo necessario garantire la pubblica e privata incolumità di tutto il territorio». Settembre la data d’inizio prevista.

