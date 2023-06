Alluvioni, nuove istruzioni salvavita 

Mappa delle zone a rischio idrogeologico, con attenzione massima per la Fluminera, una sede per il centro operativo comunale e un nuovo, più efficace piano per evacuare la zona di via don Bosco: sono i contenuti più significativi del piano di Protezione civile comunale di Villacidro, approvato pochi giorni fa dal Consiglio comunale in sostituzione del precedente, risalente al 2014. «Il piano – ha precisato in Aula il sindaco Federico Sollai nell'ultimo Consiglio comunale – si occupa di valutare il rischio idrogeologico e incendi, segnalando le zone a rischio e le misure di tutela, prevenzione e intervento per salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose durante eventi calamitosi, a rischio o di allerta».

Studi e analisi

A monte ci sono studi e analisi effettuati professionisti e tecnici di supporto al servizio comunale di Protezione civile: si sono occupati dell'aggiornamento cartografico delle zone a rischio alla luce del nuovo Piano di Protezione civile regionale pubblicato nel 2019, che illustra le linee guida per i Comuni. «Già nel 2014 il nostro piano comunale rispondeva a molte richieste sul fronte della sicurezza», specifica l'ingegnera Cristina Floris: «Una delle novità del nuovo documento è l'individuazione delle zone a rischio idrogeologico e a rischio frane, tenuto conto degli eventi climatici dal 1983 a oggi. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, i punti critici sono l'imbocco del tombamento della Fluminera sul rio Castangias, le gore di Sant'Antonio/Brabetza, il ponte sul rio Filixi nella zona industriale e il canale di guardia a Cuccureddu. Sul rischio frane, le zone a maggior rischio sono nei versanti e nelle gore urbane», conclude.

Il geologo

Il nuovo piano fissa la sede del centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile nei locali dell'ex Pretura in via Parrocchia. Da lì partiranno le direttive e il coordinamento di mezzi e personale di soccorso in caso di eventi calamitosi.

«Il rischio maggiore per Villacidro viene dalla Fluminera», indica il geologo Alessandro Piga, che, insieme a Floris e al geologo Roberto Lovico, si è occupato della redazione del piano. «È emerso che il vecchio piano di evacuazione della via Don Bosco sarebbe inefficace durante un evento meteorologico importante; per questo abbiamo previsto l’allontanamento delle auto dalle vie più a rischio non appena viene diramato il bollettino di allerta rossa e rischio alluvione». A Villacidro, aggiunge, «non abbiamo mai avuto fenomeni alluvionali massicci come in altre zone della Sardegna: i nostri monti ci hanno sempre protetti da eventi piovosi straordinari. Negli ultimi anni sono stati fatti molti interventi di mitigazione frane sui versanti di monte Omo e Cuccureddu. Questo non toglie che sarebbe bene progettare interventi strutturali, come bacini di laminazione per contenere eventi alluvionali eccezionali e una pianificazione urbanistica che dia all'aspetto idrogeologico il giusto peso».

Sistemi di allerta

«L’amministrazione – conclude il sindaco – si doterà di strumenti di allerta e informazione capillare alla popolazione, anche per singole zone a rischio, per garantire salvaguardia e sicurezza».

