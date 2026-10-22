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L’emergenza.
23 ottobre 2026 alle 00:41

Alluvioni e siccità, le due facce della Baronia in crisi 

A Posada e Siniscola danni e paura, a Torpè la diga Maccheronis vuota 

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Una Baronia a due volti. Da una parte la faccia disperata di chi ha perso tutto, dopo quella “bomba d’acqua” che martedì pomeriggio ha spazzato via i sacrifici di una vita: «Non ho più una casa, ho perso pure due auto», racconta Virgilio Deledda, nella devastazione di via Conteddu a Siniscola. Dall’altra c’è il paradosso rappresentato dalla diga Maccheronis: «Nell’invaso di Torpè la situazione resta quanto mai critica», dichiara Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. «Le recenti piogge sono state tutte “costiere”, non hanno dato alcun beneficio. La capienza attuale è di appena 720mila metri cubi. Abbiamo acqua solo fino al 12 novembre».

Dramma

Il colpo d’occhio è inquietante. Chi si avventura nei tornanti in direzione Lodè, a un certo punto farà un’amara scoperta. Cozza con il periodo, confligge in modo netto con i racconti intrisi di disperazione e paura in arrivo da Posada e Siniscola. Sì, perché oggi la diga torpeina dà il peggio di sé. Pietre ovunque, terre aride e screpolate. Dove un tempo c’era un invaso rigoglioso, magari in piena e alle prese con i chiacchierati sversamenti in mare, ora c’è solo un’enorme pozzanghera. Le restrizioni si abbattono sulle campagne, poggiano su numeri impossibili da arginare a lungo. «Siamo stati costretti, non c’erano alternative», ammette Ambrogio Guiso. «Un mese fa avevamo 2 milioni di metri cubi invasati, mentre il consumo quotidiano era di circa 80mila. Adesso la situazione è molto peggiorata: con le restrizioni (quindi con il divieto di irrigare i campi, ndr ) stiamo consumando circa 38mila metri cubi giornalieri. Ripeto, se non dovesse piovere abbiamo acqua solo fino al 10-12 novembre. Insomma, è un massacro».

Siniscola

Tre centri travolti da una perturbazione incredibile, per qualcuno «mai vista prima, nemmeno con il ciclone Cleopatra»: Posada, Orosei e Siniscola. Tuttavia, è soprattutto in quest’ultima cittadina, guidata da Gian Luigi Farris, che il nubifragio di martedì pomeriggio ha assestato i danni maggiori. Nella zona di via Conteddu il dramma si svela subito. Prima due auto con gli sportelli aperti e i sedili inzuppati e pieni di fango. Accolgono i curiosi, a pochi metri dalla casa circondata dai nastri rossi e bianchi. «Le macchine sono da buttare, una di queste - la Cinquecento bianca - era di mio figlio: doveva rientrare in paese nelle prossime ore», racconta Virgilio Deledda. «Non ho ancora avuto il coraggio di dirgli quello che è accaduto. Auto a parte, però, ho perso la casa: dentro c’era un metro e mezzo d’acqua. Tutto è andato distrutto, non si è salvato niente». Deledda ricorda quei momenti terribili: «Ero solo in casa, per fortuna. A un certo punto è arrivata la “bomba d’acqua”. La pressione era così forte che ha subito buttato giù il cancello, quindi l’acqua è entrata. Appena ho visto che iniziava a salire, e a invadere la mia abitazione, mi sono precipitato al piano di sopra, dove abita mia suocera. Mi sono salvato così. Anche perché, poco dopo ho sentito un boato, sembrava un’esplosione: il muro di cinta della casa era stato spazzato via». Centro abitato ma non solo. A Siniscola l’acqua ha travolto pure le campagne, in una zona dove risiedono diverse famiglie. «Una cosa mai vista, paragonabile a Cleopatra», dice il sindaco Farris. «Il fiume è esondato, ha travolto terreni e un ponte».

Giuliacci

Poche ore prima temperature quasi estive, poi un repentino peggioramento. E la paura. «Perché nell’atmosfera c’è tanta energia. Anche il mare, a inizio autunno, è ancora “carico”, con temperature molto calde», spiega il meteorologo, fisico e volto tv, Andrea Giuliacci, ospite a Nuoro del museo Man. «Quindi, appena arriva una perturbazione raccoglie tanta energia. E porta con sé piogge molto più intense della norma».

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