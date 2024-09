Alluvioni, 8 morti nell’Europa centrale 

Bucarest. Tanta pioggia tutta insieme non si vedeva da almeno 30 anni in Europa centrale e, secondo gli esperti, il peggio deve ancora venire. In Romania, il Paese più colpito dalla tempesta Boris, le vittime accertate sono sei e c’è un disperso. Un’altra persona è annegata in Polonia e un vigile del fuoco in Austria. E col passar delle ore aumenta il numero delle vittime, dei dispersi e degli sfollati.

Gli altri Paesi da giorni in lotta con la pioggia incessante e i fiumi in piena sono Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. In tilt in molte aree trasporti e servizi, compresa la corrente elettrica. Il Danubio e i suoi affluenti sono bombe d’acqua e le autorità di mezza Europa stanno rafforzando gli argini temendo una piena superiore a quella del 2013, che causò decine di morti e dispersi e decine di migliaia di sfollati. Il ministro degli Interni rumeno ha detto che i disagi hanno coinvolto più di 6.000 famiglie e 15.000 persone.

