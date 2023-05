Alluvioni, 50mila famiglie vivono in territori a rischio 

Quasi 123mila sardi vivono in territori a rischio allagamento in caso di alluvione: il 4% dell’estensione dell’Isola. Il dato non è una semplice stima, ma il risultato dell’incrocio di numerosi parametri – idrografici, pluviometrici, anagrafici e scaturiti dallo studio di eventi del passato – riportato nell’ultimo “Rapporto sulle condizioni di pericolosità da alluvioni in Italia e indicatori di rischio associati”: una dettagliata pubblicazione dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) necessaria, per usare le parole del suo presidente, Stefano Laporta, «al nostro Paese per fondare strategie e programmi per gestire e mitigare» i pericoli causati dalle piogge. Con fenomeni sempre più frequenti e violenti, circoscritti a brevi periodi e con caratteristiche quasi tropicali, per effetto del cambiamento climatico.

Il quadro azzeccato

Il dossier è stato realizzato sulla base della direttiva europea Alluvioni, che impone criteri stringenti per l’analisi dei territori e l’utilizzo dei criteri di classificazione. La bontà del sistema è purtroppo sotto gli occhi di tutti in questi giorni, con il disastro dell’Emilia Romagna. Nel documento è riportato un dato: il 45,6% del territorio di quella regione è considerato a medio rischio allagamenti, per un totale di 10.235 chilometri quadrati. Il motivo: «La notevole estensione delle aree a partire dallo scenario medio per l’Emilia Romagna è legata alla presenza di una complessa ed estesa rete di collettori di bonifica e corsi d’acqua minori», è spiegato, «che si sviluppano su ampie aree morfologicamente depresse, di tratti arginati spesso lungo alvei stretti e pensili, di regimazioni e rettifiche in specie nei tratti di pianura». Ciò di cui si parla in questi giorni, quando la conta dei danni deve ancora partire e non si è ancora iniziato a parlare di accertamento delle responsabilità.

I numeri della Sardegna

Gli eventi alluvionali negli ultimi anni in Sardegna si sono susseguiti, intensi e letali. Ottobre 2008, novembre 2013, ottobre 2018, novembre 2020. Una ciclicità sempre più ravvicinata che rischia di far riconsiderare i parametri di studio. Intanto, il quadro è tracciato. Ispra ipotizza tre possibili scenari. Quello delle aree allagabili con alta probabilità a seguito di eventi alluvionali, con tempi di ritorno compresi fra 20 e 50 anni. Poi l’ipotesi con un periodo di ripetizione del fenomeno che viaggia fra 100 e 200 anni (probabilità media o alluvioni poco frequenti). E infine lo scenario meno probabile, ma più estremo, con tempi di ritorno superiori a 200 anni. Lunghi periodi, necessari per i parametri scientifici, che nella realtà si traducono nella preoccupazione con la quale la popolazione deve guardare, adesso, agli eventi più o meno estremi. Nell’ipotesi mediana ci sono 973,97 chilometri quadrati di Sardegna che rischiano di finire sott’acqua. Con una popolazione potenzialmente interessata di 122.963 abitanti (il 7,5% del totale), suddivisi in 50.361 famiglie. Gli edifici travolti sarebbero 45.459, mentre le imprese colpite stimate arrivano a 9.854. L’elevata pericolosità idraulica, invece, riguarda il 3,4% del territorio, per un totale di 826,9 chilometri quadrati (l’estensione dell’Isola è di poco superiore ai 24mila): i fenomeni più frequenti possono riguardare 78.485 sardi. Da questa parte del Tirreno, comunque, il pericolo di allagamenti è calcolato come inferiore alla media nazionale. A rischio, in tutta Italia, vengono considerati 30.196 chilometri quadrati, il 10 per cento dell’estensione di tutto il Paese.