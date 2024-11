Alluvione, Zedda dichiara lo stato di calamità 

L’allarme maltempo in Sardegna, bersagliata lo scorso weekend da violenti temporali che hanno provocato devastazioni, allagamenti, disagi e morte, è rientrato. Adesso si fa la conta dei danni. Nei diciassette Comuni della Città metropolitana di Cagliari è soprattutto la rete viaria a essere stata stata danneggiata: allagamenti e frane hanno creato pericoli a interi tratti stradali e ponti. Che adesso bisogna rimettere in sicurezza. Da qui la decisione del sindaco metropolitano di Cagliari Massimo Zedda di dichiarare lo stato di calamità naturale nel territorio della città metropolitana di Cagliari, che comprende appunto diciassette Comuni.

Alla Regione, Zedda chiede «aiuti economici per la tutela delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici». In particolare, all’assessorato all’Ambiente la richiesta è di un sostegno «volto a fronteggiare l'emergenza e ripristinare la aree danneggiate». Tra le richieste avanzate, anche «l’esecuzione di sopralluoghi e accertamenti per la verifica e il monitoraggio delle condizioni delle aree interessate».

Le piogge intense cadute lo scorso weekend, oltre ad aver creato danni ingenti sul territorio, hanno provocato anche la morte di un uomo di 41 anni, Davide Manca, il velista cagliaritano disperso da sabato notte, il cui corpo è stato ritrovato ieri mattina dopo quattro giorni di ricerche.

