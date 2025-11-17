«Alluvione,  un fondo  per gli esclusi» 

A San Gavino il 26 e 27 ottobre del 2024 un’alluvione ha sommerso le aziende della zona industriale e diverse abitazioni, causando ingenti danni. Ora ci sono i risarcimenti della Regione ma non mancano gli esclusi. Per questo i consiglieri di minoranza Nicola Orrù (primo firmatario), Bebo Casu, Silvia Mamusa, Angela Canargiu e Nicola Ennas e la consigliera del gruppo misto Emanuela Cruccu hanno presentato una mozione rivolta alla presidente del Consiglio comunale Alessia Cossu, al sindaco Stefano Altea e alla Giunta chiedendo l’istituzione di un fondo per il ristoro parziale dei danni subiti dalle aziende escluse. «Gran parte delle aziende – rimarcano i sei consiglieri dell’opposizione – è stata riconosciuta idonea per un rimborso, ma alcune altre sono rimaste escluse. Chiediamo che l’amministrazione si impegni per la costituzione di questo fondo visto anche il valore economico e sociale di queste aziende nel nostro territorio». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA