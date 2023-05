Alluvione, tre mesi per gli aiuti Ue 

«L’Europa è con voi». Ursula von der Leyen ha voluto vedere i disastri causati dall’alluvione in Emilia Romagna e dopo il sorvolo in elicottero ha mandato un «messaggio chiaro» alla popolazione alle prese con morti, frane, strade distrutte e case inagibili. Il governo confida in «un occhio di riguardo» da Bruxelles e «nelle prossime settimane» chiederà l’accesso al Fondo di solidarietà europea, quando sarà definita la stima dei danni, come ha annunciato Giorgia Meloni.

Il ruolo di Bonaccini

Quello spaventoso calcolo è la condizione per iniziare a pensare alla ricostruzione e al commissario, ha chiarito la premier, rispondendo quasi stizzita a una domanda sul tema che ha prodotto scintille nella sua coalizione negli ultimi giorni. «Sono molto colpita che sia questo il dibattito che vi interessa mentre ancora si stanno celebrando i funerali delle persone - ha detto ai giornalisti - Noi ci stiamo occupando di ricostruire, di fare del nostro meglio, di trovare le risorse: quando arriverà il tempo della ricostruzione ci occuperemo del commissario per la ricostruzione. Diciamo che oggi il mio principale problema non è chi spende i soldi, è trovarli». Un ragionamento valido «anche per i governatori di centrodestra», chiarisce replicando a chi fa notare che pure secondo Zaia, Toti e Occhiuto quel ruolo spetta al presidente della Regione, cioè Stefano Bonaccini, sostenuto da buona parte del mondo imprenditoriale e sociale della sua regione.

Le risorse

Al momento, però, le parole della premier confermano che è un’ipotesi quanto meno in stand-by. Del commissario, dice un ministro, «si parlerà dopo la fine dello stato di emergenza». Che nel frattempo il Cdm ha esteso ad alcuni comuni di Marche e Toscana colpiti dall’alluvione (garantendo altri 8 milioni di euro ai comuni interessati). Con tre regioni coinvolte, è la riflessione che si fa in ambienti di governo, è difficile assegnare la ricostruzione al governatore di una sola. Dalla regione più colpita, però, si fa notare che anche nel sisma del 2012 furono coinvolte la provincia veneta di Rovigo e quella lombarda di Mantova, ma ciò non impedì di affidare il ruolo di commissario a chi guidava l’Emilia Romagna. Intanto Bonaccini ringrazia la premier per la seconda visita in pochi giorni e i due assicurano all’unisono: «Insieme stiamo lavorando molto bene». Il presidente del Pd è anche «soddisfatto delle rassicurazioni» di von der Leyen. «La fonte principale sarà il Fondo di solidarietà - spiega la presidente della Commissione – C’è un primo pagamento, poi serve la stima dei danni per un’idea chiara di quale possa essere il contributo dell’Europa. Succederà nel giro di tre mesi». Ci sono poi, aggiunge, anche i Fondi di coesione (che l’Italia tradizionalmente fatica a spendere) e i 6 miliardi per la prevenzione di inondazioni e terremoti previsti nel NextGenerationEu.