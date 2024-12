Alluvione, rifiuti ancora per strada 

I ritardi nello smaltimento dei rifiuti dell’alluvione del 26-27 ottobre e la mancata partecipazione dell’amministrazione comunale a un bando regionale, che avrebbe potuto portare finanziamenti alla zona artigianale del paese, messa in ginocchio dall’esondazione del rio Malu infiammano la polemica tra maggioranza e opposizione consiliari a San Gavino.

Le accuse

Per Nicola Ennas e Angela Canargiu, consiglieri del gruppo “San Gavino al centro”, non aver partecipato al bando è un’occasione persa per garantire una boccata d’ossigeno agli operatori della zona industriale del paese: «Il Comune di Sanluri ha beneficiato di 340mila euro da destinare ad azioni di supporto per aziende artigiane e unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale, quello di San Gavino nonostante la grave situazione derivante dall’alluvione di due mesi fa non ha partecipato». Sotto accusa anche la gestione dei rifiuti nell’area Pip: «Vista la situazione eccezionale sarebbe stato sufficiente emanare un’ordinanza», rimarcano Ennas e Canargiu. «Le attività produttive lamentano anche il mancato abbattimento delle imposte locali (da estendere a tutti i danneggiati). Alle parole di circostanza, ancora una volta, non seguono i fatti».

La replica

Il sindaco Stefano Altea replica punto su punto alle accuse dei consiglieri di minoranza: «Sorprende che queste critiche provengano da ex amministratori che si sono contraddistinti per l’immobilismo e l’inconcludenza. Con gli uffici comunali abbiamo valutato che non saremmo stati competitivi in questo bando regionale e sarebbe stato inutile e controproducente partecipare. Inoltre abbiamo appena terminato i lavori alla zona Pip sulla base del precedente bando. Nella zona artigianale occorrono opere più strutturali che riguardano il ponte e il canale ed è per quello che stiamo concentrando le nostre forze. L’amministrazione comunale ha chiesto alla Regione 9 milioni di euro per poter allargare il corso del rio Malu e ricostruire i ponti sulle vie Villacidro e Po: queste opere permetterebbero di allontanare il rischio di nuove alluvioni che hanno colpito la zona artigianale anche nel 2013 con il terribile ciclone Cleopatra».

Quanto allo smaltimento dei rifiuti accumulati dalle imprese in seguito agli allagamenti di quasi due mesi fa: «La zona artigianale – spiega Altea – è stata ora liberata dai rifiuti speciali, che non facevano parte dell’appalto dei rifiuti. Ci siamo fatti carico di questo smaltimento per venire incontro alle ditte in difficoltà».

L’esempio

Altri Comuni hanno affrontato l’emergenza di smaltimento in maniera diversa e più veloce. È il caso di Villaspeciosa, dove le piogge eccezionali di fine ottobre hanno fatto disastri: «Abbiamo smaltito i rifiuti dall’alluvione – evidenzia il sindaco Gianluca Melis – nel giro di 20 giorni, con due grossi carichi conferiti nella discarica di Villasimius».

