Alluvione, Priolo commissaria 

BOLOGNA. «Far bene, far presto» nella gestione dei primi fondi in arrivo dopo la nuova alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Lo ripete tra un sopralluogo e l’altro la presidente facente funzioni Irene Priolo, nominata commissaria per l’emergenza dalla Protezione civile, un atto di solito scontato all’indomani di eventi catastrofici ma che, nel clima di tensione di questi giorni, suona quasi come un gesto distensivo fra governo e regione. Si potranno anche cominciare ad assegnare i primissimi contributi, fino a 900 euro a famiglia. Sullo sfondo i toni però non si abbassano le polemiche. In particolare quelle nel governo sulle assicurazioni anti catastrofe obbligatorie, ipotizzate dal ministro Nello Musumeci e bocciate da Matteo Salvini che ieri le ha definite «un’ulteriore tassa, in un momento difficile, sulla casa che è già ipertassata». Intanto Priolo ha 30 giorni per sottoporre un piano di interventi urgenti al capo della Protezione civile.

