«Alluvione, niente risarcimenti» 

Neppure il tempo di dare il via all’esercitazione “ExeBosa 2025” e inaugurare la sala operativa, che sulle problematiche legate alla Protezione civile i gruppi di opposizione chiedono le dimissioni dell’assessore Federico Ledda.

I capigruppo, Alessandro Campus e Angelo Masala, esprimono infatti forti critiche sulla gestione politica delle procedure attuate dopo l'inondazione dell’agosto 2024.

La bocciatura

«La Protezione civile - denunciano i due consiglieri - ha rigettato e respinto la domanda del Comune rispetto alla richiesta di accesso ai ristori per un importo di 522mila euro destinato al ripristino dei beni pubblici compromessi durante l’evento classificato come calamità naturale. L’unico motivo del rigetto è stato il fatto che la Regione ha ritenuto la non ammissibilità dell’istanza in ragione del termine tardivo di trasmissione».

Ovvia lla conseguenza, per Masala e Campus: «L’aver presentato con grave ed inspiegabile ritardo la domanda di accesso ai ristori ha determinato la non possibilità di poter disporre di oltre mezzo milione di euro al fine fine di ripristinare strade, cunette, canali ed allontanamento dei detriti».

«Deve dimettersi»

«Questo fatto deve far riflettere rispetto alla responsabilità di chi aveva l'onere di verificare il corretto andamento della procedure, in primis l'assessore competente Federico Ledda che dovrebbe valutare seriamente l'ipotesi delle dimissioni visto quanto accaduto», concludono i due consiglieri. Ma nel giorno del taglio del nastro della sala Protezione civile bosana, i gruppi di opposizione criticano pure «l’eccessiva enfasi dell’inaugurazione alla presenza di alte figure politiche nazionali perché appare quanto mai intempestiva quando si pensa che la stessa da tanto tempo è in uso da parte dell'amministrazione per i più svariati motivi. Oltre al fatto paradossale che la stessa sala sia stata pesantemente inondata da acque meteoriche proprio in occasione degli eventi dello scorso agosto. Si manifesta invece apprezzamento – concludono Campus e Masala - rispetto all'iniziativa con la quale si sta procedendo alla concessione in favore della Croce rossa dei locali storici di Bosa Marina, il cui procedimento dovrà essere ratificato con convenzione tra l'amministrazione e la associazione».

La replica

Chiamato in causa il vicesindaco Federico Ledda si difende e contrattacca: «I consiglieri Campus e Masala, come sempre, leggono male o non sanno interpretare i documenti, così come le richieste di dimissioni facili sono in uso a quelli che parlano. Nello specifico, seppure la trasmissione sia stata fatta in ritardo per problemi tecnici, la Protezione civile ha comunicato di procedere con le istanze. Quella sulla viabilità è stata dichiarata inammissibile in quanto i danni delle strade sono stati ritenuti non legati all’alluvione. Le altre regolarmente ammesse. La pratica - aggiunge Ledda - è ancora in istruttoria, come confermano i funzionari della Protezione civile».

