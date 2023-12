Alluvione, nessun colpevole 

L’omicidio colposo plurimo è prescritto, ma per la Cassazione i morti dell’alluvione di Olbia non sono le vittime di una disgrazia inevitabile. E dopo la sentenza di ieri, le responsabilità (in particolare sul piano civile) restano in capo al sindaco (all’epoca dei fatti) Gianni Giovannelli e al Comune di Olbia. La decisione della Corte di Cassazione arriva a quasi 3700 giorni dal rovinoso passaggio del Ciclone Cleopatra sulla città gallurese. La furia dell’acqua uccise la pensionata Anna Ragnedda, Francesco Mazzoccu e il figlioletto Enrico, Patrizia Corona e la sua bambina, Morgana Giagoni. Era il 18 novembre del 2013 e ieri la Corte di Cassazione ha annullato per prescrizione (è passato troppo tempo dai fatti) la sentenza di condanna di Gianni Giovannelli (due anni di carcere) e dei dirigenti comunali, Antonello Zanda e Giuseppe Budroni (un anno e otto mesi). Erano stati i giudici della Corte di Appello di Sassari, ribaltando la sentenza di primo grado, a condannare i tre stabilendo una responsabilità per il mancato allarme della popolazione di Olbia. Ieri sera la Cassazione ha cancellato gli effetti penali della sentenza, fermi restando quelli civili in capo a Giovannelli e al Comune di Olbia.

«Solo allora, solo oggi»

L’annullamento per prescrizione significa anche che esiste una responsabilità di terzi nella tragedia. Un discorso che riguarda Giovannelli e il Comune olbiese, non Zanda e Budroni per i quali sarà necessario un altro giudizio civile. L’ex primo cittadino ha commentato: «Constato con amarezza che in dieci anni, un’inchiesta iniziata con cinquanta indagati e una valutazione di responsabilità di diversi soggetti istituzionali, si è via via trasformato in un atto di accusa contro il sottoscritto. Come è emerso chiaramente dalle indagini, sono stato lasciato solo allora e sono solo oggi dopo la sentenza della Cassazione. Non è stato possibile chiarire che cosa è realmente successo in quelle ore. Io comunque sono sereno, il 18 novembre del 2013 ho fatto quello che potevo e dovevo nei limiti degli strumenti che avevo a disposizione». L’avvocato Nicola Di Benedetto, che assisteva Giovannelli insieme al professore Franco Coppi, ha aggiunto: «Sono soddisfatto perché, al di là delle problematiche civili che vedremo all’esito del deposito delle motivazioni, il mio assistito non meritava una condanna penale. Sempre nel rispetto delle vittime, lo ritengo un buon risultato». Alla luce della sentenza della Cassazione, la compagnia assicuratrice del Comune di Olbia sarà chiamata a risarcire le famiglie delle vittima con una somma, stando ad una stima approssimativa, superiore ai quattro milioni di euro. L’avvocato Jacopo Merlini, legale dei dirigenti comunali Zanda e Budroni insieme al collega Pasquale Ramazzotti, dice: «La Cassazione ha rimesso in discussione tutto, per noi è un sentenza assolutamente positiva».

«Non è una disgrazia»

I legali di parte civile (Elias Vacca, Danilo Matta, Mario Perticarà, Domenico Putzolu, Giampaolo Murrighile, Alexander Russo e Pina Zappetto) considerano la sentenza della Cassazione il punto fermo della vicenda sul piano giudiziario, perché stabilisce che c’è una responsabilità del Comune di Olbia e del sindaco Giovannelli. L’avvocato Murrighile, legale della famiglia di Patrizia Corona, è netto: «Sul punto non ci sono più dubbi, il problema semmai è la durata eccessiva di questo processo». Aggiunge Mario Perticarà: «Non c’è mai stato il rischio che la prescrizione costringesse i nostri assistiti a restituire la provvisionale, il dato che emerge è la piena responsabilità di terzi in questa tragedia».

