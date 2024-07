Alluvione nelle Marche,  chiesto il processo  per i funzionari indagati 

Ancona. Omissioni, negligenze o violazioni di norme negli interventi di manutenzione e gestione degli alvei dei fiumi, in particolare la mancata rimozione di piante e alberi, e nella realizzazione di alcuni ponti, avrebbero favorito le esondazioni dei fiumi Misa e Nevola o generato condizioni di criticità idraulica. Queste accuse sono contestate dalla Procura dell’Aquila in relazione all’alluvione del 15 settembre 2022 che causò 13 morti e devastò oltre 2.500 ettari di terreni, aziende e abitazioni tra Senigallia (Ancona) e il suo hinterland, colpendo nove comuni. Il pm Fabio Picuti ha chiesto il processo per 22 persone tra funzionari e tecnici di Regione Marche, Provincia di Ancona, Consorzio di Bonifica Marche e Comune di Serra de’ Conti.

I reati contestati, a vario titolo, sono di cooperazione in inondazione colposa, in lesioni gravi e omicidio colposo plurimo. Di quest'ultimo addebito devono rispondere 18 dei 22 indagati. Tra le vittime, vi fu anche il piccolo Mattia Luconi, 8 anni, trascinato via dalla furia del Nevola nella zona di Castelleone di Suasa mentre era in auto con la madre, Maria Silvia Mereu (originaria di Urzulei) che invece si salvò miracolosamente. La donna rimase ricoverata in ospedale per diversi giorni e il reato di lesioni gravi è collegato a queste circostanze. Quella sera, tra le 18 e mezzanotte, nel Senigalliese si scatenò l’inferno con fiumi esondati, persone in fuga, salvataggi, morti, case allagate, un’enorme quantità di rami e tronchi disseminata ovunque.

