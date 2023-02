«Alluvione, negati gli indennizzi» 

Oltre quattro anni senza ottenere il risarcimento dei danni dopo la tragica alluvione del 2018 in cui perse la vita Tamara Maccario, rimasta uccisa nell’esondazione del fiume Giaccu Meloni. Diversi privati cittadini e imprese attendono ancora il completamento dell’iter burocratico. C’è chi si è indebitato per poter tornare a vivere nelle case realizzate nelle zone a rischio idrogeologico, chi ha dovuto riacquistare macchinari e quant’altro per poter riprendere il lavoro.

In attesa

La ceramista Doriana Usai, per esempio, soltanto nei giorni ha saputo che la sua domanda di risarcimento non era stata accolta: «Voglio vederci chiaro, il Comune aveva attivato una casella di posta elettronica per realizzare una banca dati delle attività e degli immobili privati danneggiati dalla calamità naturale. Io come titolare di azienda ho presentato, come richiesto, la domanda specificando i dati, l’ubicazione dei beni e delle attrezzature danneggiate, allegando la documentazione, anche fotografica. Che fine ha fatto la mia pratica? Dove sono i contributi previsti per i danni che abbiamo subito? Perché sono stata esclusa? E soprattutto, come mai sono venuta a conoscenza del diniego praticamente per caso?».

Il ricordo di quei momenti è sempre indelebile: semplici cittadini ma anche artigiani, imprenditori e commercianti hanno subito grosse perdite a seguito dell’alluvione: scantinati e primi piani invasi di alcuni metri d’acqua e fango. La Regione Sardegna, tramite la protezione civile, e il Comune di Assemini, attraverso gli uffici comunali preposti, avevano avviato il censimento dei danni causati dalla calamità naturale per determinare le risorse necessarie per far fronte ai danni e chiedere al Governo l’attivazione del Fondo emergenze nazionali.

Il Comune di Assemini ha stimato i danni causati a infrastrutture e immobili pubblici, fornendo le indicazioni sul numero di abitazioni private, attività economico-produttive e agricole danneggiate, ricadenti nel territorio. Ma i soldi sono arrivati soltanto a una parte delle persone e delle imprese in difficoltà dopo l’alluvione.