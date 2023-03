Alluvione, l’incognita delle opere incongrue 

Altri documenti in Procura sulle mancate demolizioni dei ponti “tappo” di Olbia e sulla storia, non a lieto fine, del Piano Mancini. A un anno e mezzo dal sequestro di 18 ponti e opere, ritenute pericolose, sui canali cittadini, i pm di Tempio continuano ad acquisire le carte su “gravi criticità idrauliche dovute a tratti di larghezza insufficienti rispetto alle portate dei canali”. E dalle carte che i Carabinieri del Noe hanno portato in Procura (ormai i magistrati hanno una grandissima mole di atti amministrativi) esce fuori un quadro che complica ulteriormente il lavoro degli investigatori. Perché è confermata l’incognita, già rilevata dagli avvocati Pietro Carzedda e Jacopo Merlini (difensori del sindaco Settimo Nizzi e dell’ex dirigente dell’Area tecnica del Comune Antonello Zanda) sull’elemento portante dell’inchiesta, la categoria di opera incongrua.

I ponti tappo non ci sono

Il gip di Tempio, Claudio Cozzella, alla fine del 2021 ordinò il sequestro di 18 manufatti perché “opere incongrue sotto il profilo della sicurezza idraulica della città e non demolite nonostante fossero inserite, per una definitiva eliminazione, nel piano per la messa in sicurezza di Olbia rispetto al rischio idrogeologico”. Dalle carte al vaglio dei pm, però, ora emerge che la categoria di opera incongrua non esiste più. La Regione non riconosce questo termine, che viene considerato irrilevante e sconosciuto rispetto alla classificazione della scienza idraulica applicata e rispetto alle disposizioni regionali. Non è stata, di fatto, mai riconosciuta da Ferrovie dello Stato, che infatti non hanno mai demolito nulla e da Anas. Paradossalmente l’unico ente che ha dato seguito alle demolizioni, seppure parzialmente, è proprio il Comune di Olbia, ora sotto inchiesta. Gli atti in possesso dei pm dicono anche che le 18 opere sotto sequestro, per la mancata demolizione contestata a Nizzi e Zanda, sono in minima parte di proprietà del Comune di Olbia.

Il Piano Mancini

La Procura sta tirando le somme delle indagini in un quadro di insieme che è completamente cambiato rispetto al 2021, anno dell'avvio del lavoro del Noe. Il Piano Mancini, con la classificazione di opere incongrue da demolire, non esiste più. Alla fine del 2020 è stato cassato dalla Regione e il Comune di Olbia lavora da tempo per una soluzione tecnica alternativa. Il problema è che l’indagine sulle mancate demolizioni è tutta costruita sui contenuti tecnici del pacchetto di interventi anti alluvione da 125 milioni di euro mandato al macero. Basti dire che il consulente della Procura è il geologo Giovanni Tilocca, braccio destro del professore Marco Mancini, padre del Piano. E ora la Procura deve decidere cosa fare.