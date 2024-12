Alluvione letale, pochi colpevoli 

Undici anni di processo per le morti e le devastazioni, ma nessun colpevole per l’alluvione del ciclone Cleopatra che il 18 novembre 2013 travolse la Sardegna portando anche nel Nuorese inondazioni e lutti. La Procura di Nuoro con i sostituti procuratori Selene Desole e Ireno Satta, in una discussione durata quasi otto ore davanti al giudice del Tribunale di Nuoro Elena Meloni, ieri ha chiesto l’assoluzione per tutti i 59 imputati accusati nel maxi processo, a vario titolo, di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni colpose, connesse ai tre tragici eventi di Oloè, Torpè e Sologo. La gran parte delle richieste di assoluzione, perché il fatto non sussiste, sono state dettate dal fatto che durante il dibattimento non è emersa una posizione di garanzia nei confronti degli imputatati, o perché i fatti non erano concretamente prevedibili nella loro eccezionalità. E dove sarebbe emersa una eventuale responsabilità, come nella mancata attuazione del piano di protezione civile del Comune di Torpè, è intervenuta la prescrizione.

Da Oloè a Maccheronis

Assoluzione per Roberto Deriu, all’epoca presidente della Provincia di Nuoro, e per gli ex assessori Franco Corosu e Paolo Porcu, a causa della mancanza di una posizione di garanzia nei loro confronti. Stessa richiesta per i tecnici Antonio Consolato Gaddeo, Pasquale Floris, Paolo Marras, Maria Lucia Fraghí, Gavino Canu e Renzo Ristori. Analogo esito è stato proposto per i dirigenti dell’Ente Foreste Carlo Masnata, Annamaria Pirisi, Paolo Botti e Gavino Diana. Tra gli imputati amministratori e dirigenti di enti pubblici, e rappresentanti di diverse imprese.

Le accuse andavano dal cedimento del manto stradale in cui, sul ponte di Oloè, perse la vita il poliziotto Luca Tanzi all’esondazione della diga Maccheronis a Torpè, che intrappolò in casa l’anziana Maria Frigiolini. Una discussione lunga e complessa.

Sul filone relativo a Oloè, il pubblico ministero ha riconosciuto la gravità dell’evento ma ha sottolineato: «Difettava un sistema di coordinamento della protezione civile regionale. Inoltre, l’adozione del piano provinciale di protezione civile, senza un piano regionale e un sistema Cfd (Centro funzionale decentrato), non avrebbe potuto evitare ciò che è accaduto». Non solo l’arteria percorsa dalla pattuglia era sbarrata dalla transenne, ma il crollo della sede stradale «non era prevedibile perché il ponte non era nemmeno sommerso». Mancherebbe l’assenza della condotta o della prevedibilità dell’evento.

Prescrizione

Per il pm Satta, nel dibattimento è emersa una posizione diversa per l’allora sindaca di Torpè Antonella Dalu e l’assessore Giancarlo Dui in merito alla morte della Frigiolini: «Non hanno avvertito la popolazione di evacuare, la Dalu era l’autorità di protezione civile, ruolo che ricopriva anche Dui, che aveva il coordinamento specifico e doveri di garanzia». L’accusa ha sottolineato la prevedibilità dell’esondazione anche in località Su Poiu prevista «dal piano i protezione civile, ma non è stato attivato il Coc né il 17, né il 18 ma solo il 19 ad evento avvenuto» parlando di un intervento in «ritardo, scoordinato, di disorganizzazione e improvvisazione». Un dettaglio, il modo di agire, che per i pm ha fatto la differenza. Tanto da chiedere l’assoluzione per l’allora sindaco di Oliena, Salvatore Serra: «Era assente il piano di protezione civile comunale, ma lui convocò una riunione, diede disposizione di vigilare su anziani, di chiudere la provinciale 46 prima dell’ordinanza della Provincia».

