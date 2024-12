Alluvione, la ferita è ancora aperta 

Non sono bastati vent’anni per cancellare i rischi. Tanto tempo è passato da quel tragico 6 dicembre 2004, ma i lavori di ricostruzione non sono ancora terminati del tutto. «La burocrazia ci ha messo del suo», puntualizza subito Alessio Seoni, sindaco al secondo mandato di fila. Per mettere in sicurezza il centro abitato devono (anche) radere al suolo due edifici. Saranno cancellati dalla geografia urbanistica di via Deffenu, nella zona martoriata da quella drammatica alluvione, e i proprietari (indennizzati) dovranno trasferirsi altrove. I caseggiati sono edificati in adiacenza al canale tombato esistente, vicino all’abitazione dove la piena travolse Francesca Longoni, di appena 3 anni, e sua nonna Assunta Bidotti (64). L’impresa Sarda lavori di Tortolì opera nei canali di Bau Argili e Figu Niedda, dopo che due anni fa il Tar aveva benedetto la regolarità della gara d’appalto contestata da un’altra ditta .

Gli interventi

In parte i canali tombati, che avevano causato il disastro in quel terribile pomeriggio del 6 dicembre 2004, erano già stati scoperchiati nel corso dei precedenti interventi. L’incarico di progettazione del riassetto idrogeologico era stato conferito all’Università di Cagliari, che ha articolato le attività in sei macro interventi, il più consistente dei quali (3,2 milioni di euro) quello per le opere di sistemazione idrogeologica del Rio Figu Niedda. I primi stanziamenti, poche settimane dopo la tragedia, furono di 10,4 milioni di euro erogati dal Consiglio dei ministri. Successivamente sono seguiti lavori anche a Bau ‘e Porcos (1,7 milioni di euro), Bau Argili (1,7 milioni), Serra ‘e Scova (564mila), S’Arrescottu (2,3 milioni) e Baccu Arthacci (872mila), a Villanova Strisaili. A causa della ristrettezza dei finanziamenti, gli interventi previsti per i diversi impluvi non sono stati in grado di consentire la completa messa in sicurezza dell’abitato. Ma nel 2010, con un accordo quadro, la Regione ha erogato ulteriori 3 milioni di euro. Quelli appaltati in quest’ultima fase sono i lavori di completamento delle opere utili a proteggere l’abitato da eventuali ondate anomale di acqua.

Il sindaco

Prossimamente s’interverrà anche a valle di piazza Sennorigau, così fragile da non poter ospitare più feste o altre attività. Per ora si procede con gli ultimi interventi. «Nel corso degli anni - dice Seoni - Regione e altri enti non sono rimasti a guardare, ma quello che più mi ha colpito in positivo è il nuovo sistema con cui è stata strutturata la Protezione civile. Realtà sempre più vicina ai territori che dà speranza e fiducia».