Alluvione killer,  ecco perché paga solo Giovannelli 

Il reato di omicidio colposo plurimo era già prescritto al momento del processo di secondo grado, quindi la Corte d’Appello di Sassari non avrebbe dovuto e potuto condannare (come ha fatto) il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli e i dirigenti comunali Antonello Zanda e Giuseppe Budroni; la responsabilità civile per i morti (cinque su sei) del Ciclone Cleopatra restano in capo al primo cittadino di Olbia e alla amministrazione comunale: sono queste, con una sintesi estrema, le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione per l’alluvione di Olbia (18 novembre del 2013). Gli “ermellini” a dicembre dello scorso anno si sono occupati dei decessi di Anna Ragnedda, Francesco Mazzoccu e il figlioletto Enrico, Patrizia Corona e la sua bambina, Morgana Giagoni. La Cassazione aveva demolito il contenuto della sentenza di secondo grado, ossia le condanne di Giovannelli, Budroni e Zanda, per prescrizione. Va ricordato che i tre, inm primo grado, a Tempio, erano stati assolti. La Cassazione entra anche nel merito del processo. I giudici dell’ultima istanza non solo dicono che i tre non dovevano essere condannati (perchè il reato era prescritto), ma stabiliscono che Budroni e Zanda, come chiedeva il difensore Jacopo Merlini, non avevano niente a che vedere con la tragedia del 2013. Per le loro posizioni in Comune non avrebbero dovuto essere chiamati in causa riguardo al presunto mancato allarme alla popolazione. Discorso diverso per il sindaco Giovannelli e per il Comune di Olbia riguardo solo alla responsabilità sul piano civile. Dice la Cassazione che non si può negare la «relazione di causalità tra il comportamento omissivo riconosciuto al sindaco di Olbia e tutti gli eventi mortali, evidenziando come la conoscenza del pericolo avrebbe indotto a condotte diverse le vittime».

RIPRODUZIONE RISERVATA