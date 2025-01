Alluvione: informazioni sui rimborsi 

Arrivano gli aiuti per cittadini e imprese colpite dai fenomeni avversi del 27 ottobre che hanno causato danni e allagamenti, soprattutto nelle zone di Carbonia per quanto riguarda il Sulcis Iglesiente. Si terrà infatti stasera alle ore 18, nel Centro culturale in via Grazia Deledda, la presentazione del bando per la concessione di contributi di Protezione Civile.

L’iniziativa è rivolta ai soggetti privati che hanno subito danni al proprio patrimonio abitativo o alle attività economiche e produttive a seguito dell’evento calamitoso di origine atmosferica che ha colpito il territorio il 27 ottobre 2024. Durante l’incontro, verranno illustrate le modalità di accesso ai fondi, i requisiti per presentare domanda e i tempi previsti per l’erogazione degli aiuti. Sarà inoltre possibile rivolgere domande agli esperti presenti per chiarire eventuali dubbi. (m. l.)

