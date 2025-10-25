Alluvione, indennizzi lumaca 

Inviata

Villaspeciosa. «Speriamo non si siano dimenticati di noi». A un anno dall’alluvione che mise in ginocchio il Campidano, Giampiero e Alberto Gallus non hanno ricevuto un quattrino. I due fratelli di Villaspeciosa fondatori dell’azienda agricola “Sa serra”, che si estende per oltre sei ettari a pochi chilometri dal centro abitato del paese, il 27 ottobre del 2024 furono tra i più colpiti dall’ondata che trascinò nei filari in cui crescevano migliaia di piantine di pomodori, melanzane e peperoni un pantano di fango e rifiuti di ogni genere, frigoriferi e armadi compresi.

I ritardi

Alla Regione i Gallus hanno presentato una richiesta di indennizzo di circa duecentomila euro, ma i danni da queste parti sono stati molti di più. «È stato difficile, praticamente impossibile fare una stima. Quando qualche giorno dopo i fatti, i tecnici di Laore sono venuti a vedere la situazione non hanno potuto far altro che constatare che non si sarebbe salvato nulla. Purtroppo è stato così. Anche le piantine dove i frutti sembravano resistere, in realtà, erano marce», raccontano seduti al tavolo dell’ufficio al termine di una giornata di lavoro iniziata molto prima dell’alba nella loro azienda che ora è finalmente rinata. «Sono serviti lunghi mesi, forse le cose sono iniziate a migliorare a marzo, quando le piante messe a dimora a gennaio hanno dato i frutti. Ma per moltissimo tempo abbiamo camminato con gli stivali nel fango – racconta Giampiero –. Dopo aver subito danni enormi, ci saremmo aspettati tempi più veloci per avere il risarcimento. Penso anche ad aziende più piccole della nostra, non è semplice andare avanti e lavorare con la pressione delle banche per poter sostenere le spese di sempre. Quello che ci consola è sapere che le pratiche procedono. Almeno speriamo sia così».

Le cifre

Difficile fare una stima, ma volendoci provare il raccolto perduto era di oltre tremila quintali: 1.400 quintali di melanzane, altrettanti di peperoni e circa 500 quintali di pomodori. Per capirci: un camion in media trasporta cinquanta quintali di merce, dunque, a conti fatti Giampiero e Alberto Gallus hanno visto marcire sotto i loro occhi ortaggi che sarebbero bastati a riempire abbondantemente decine di camion da mandare al mercato di Cagliari. «Il danno non è stato solo quello della merce andata a male, ma anche delle attrezzature. Per esempio, noi abbiamo dovuto ricomprare tutto il nylon per le serre, parliamo di una spesa tra i 50 e i 70mila euro», aggiunge Alberto.

Il Comune

Nell’autunno dello scorso anno qui a provocare il disastro fu il rio Spinosu soffocato da canne e altra vegetazione oltre che da una montagna di rifiuti: a causa del temporale l’acqua non riuscì a defluire e il fiume esondò. Un anno dopo attraversando il ponte che conduce all’azienda dei Gallus le cose non sono cambiate poi tanto. Canne alte diversi metri svettano sull’acqua stagnante che si intuisce appena sotto il tappeto di foglie e rami. Niente bonifica nel letto del fiume per prevenire, in caso di pioggia, un nuovo disastro.

RIPRODUZIONE RISERVATA