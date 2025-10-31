Alluvione, indennizzi fantasma 

È passato un anno dalla terribile alluvione che nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2024 mise San Gavino sott’acqua danneggiando 50 aziende della zona industriale, proprio a ridosso del rio Malu. Dopo tante promesse, gli imprenditori locali aspettano ancora i contributi della Regione. Ma non solo, a San Gavino c’è anche chi nonostante i danni subiti è stato escluso dai risarcimenti per questioni burocratiche.

Il caso

Tra loro ci sono gli imprenditori Davide Moreno e Federico Pilloni dell’azienda Dieffe Musica. «In una delle aree più colpite, all’interno del complesso dell’azienda Atlas – spiega Davide Moreno – si trova il nostro magazzino. Durante l’alluvione si è trasformato in una vera e propria piscina e l’acqua ha danneggiato e trascinato via scaffali interi con radiomicrofoni, processori, mixer audio, splitter, fari led, teste mobili, videoproiettori e auricolari. Accanto al box parcheggiavamo il nostro piccolo Renault Trafic che il mio socio Federico, con grandi sacrifici, era riuscito a recuperare per dare quattro ruote alla nostra realtà. Purtroppo, a causa del fango e del livello dell’acqua, abbiamo dovuto rottamarlo». Per ora tuttavia avere accesso agli indennizzi non è stato possibile. «Grazie all’aiuto degli amici, di alcuni concittadini e di alcune associazioni che ci sono state accanto – prosegue Moreno – siamo riusciti a ripartire. Ma in quella notte abbiamo subito danni per circa novemila euro: abbiamo presentato la domanda di risarcimento ma siamo stati esclusi perché secondo il bando avremmo dovuto allegare un verbale emesso da un’autorità pubblica per certificare che i beni danneggiati (furgone incluso) erano proprio lì a quell’ora. In quei momenti, mentre l’intero paese era alle prese con la conta dei danni, avremmo dovuto chiamare la polizia locale o i carabinieri per verbalizzare tutto? Nessuno in Municipio ci aveva dato informazioni in proposito. Noi abbiamo fatto richiesta depositando la relazione dettagliata di un perito con tanto di documentazione fotografica. Abbiamo avuto un incontro con il sindaco, ma ad oggi non abbiamo avuto nessun aiuto e dopo un anno ancora tutto tace».

La svolta

Mentre Davide Moreno e Federico Pilloni sperano che la loro pratica venga accolta, il sindaco Stefano Altea annuncia l’arrivo dei risarcimenti per gli altri cinquanta imprenditori del paese che pur avendo viste accettate le proprie istanze non hanno ancora ricevuto un soldo. «A un anno esatto dell’alluvione la Regione ha emanato il decreto di liquidazione delle somme destinate al Comune, sulla base delle istanze accolte per i danni subiti – dice Altea –. L’ufficio finanziario regionale dovrà ora autorizzare il versamento, dopodiché le risorse saranno trasferite al Comune, che potrà procedere alla liquidazione degli indennizzi a favore delle attività e dei privati che avevano presentato regolare richiesta. Le direttive per la concessione dei contributi erano estremamente restrittive: il Comune ha seguito la parte dell’istruttoria che poi è stata verificata dalla Regione».

