Alluvione in Texas, strage di bambine 

Austin. È un Texas sotto shock quello che cerca senza sosta 27 bimbe disperse. Stavano trascorrendo le vacanze nel rinomato Camp Mystic, un campo estivo travolto dalle acque del fiume Guadalupe salite di sei metri in due ore per le violente piogge.

Dalla notte fra venerdì e ieri i soccorsi proseguono ininterrotti ma il timore è che con il passare delle ore le chance di sopravvivenza per le piccole disperse si assottiglino, anche a causa del maltempo che continua ad abbattersi sulla contea di Kerr. Dodici droni e più di una ventina di elicotteri stanno assistendo i soccorritori sul campo. I morti accertati ieri erano 27, 18 adulti e nove bambini, ma il bilancio si aggraverà.

La disperazione

I genitori delle bimbe che partecipavano al campo estivo cristiano per sole ragazze, pregano per trovare le figlie: sui social postano le loro foto nella speranza di facilitare l'identificazione. Hanno quasi tutte tra i nove e i dieci anni. Fra di loro Hadley Hannah di otto anni e le due amiche di Dallas, Eloise Peck e Lial Bonner. Alcuni genitori che avevano postato foto sono stati costretti ad annunciare sui social la loro morte. «Grazie a tutti quelli che hanno pregato per noi. Renee è stata trovata. Il risultato non è quello che volevamo ma i social hanno aiutato i soccorritori a identificarla», ha scritto su Facebook la famiglia Smajstrla.

Per lei non c'è stato nulla da fare, così come non c'è stato nulla da fare per Janie Hunt di nove anni, anche lei ospite del popolarissimo campeggio Camp Mystic, dove sono state le figlie e le nipoti dell'ex presidente Lyndon Johnson e l'ex First Lady Laura Bush. Il campeggio, che festeggerà il suocentesimo compleanno il prossimo anno, è stato fondato dall'exallenatore di football della University of Texas EJ “Doc” Stewart nel 1926 con la missione di «offrire alle giovaniragazze un ambiente cristiano sano per sviluppare qualitàpersonali eccezionali e autostima».Dalla sua fondazione ha sempre operato, fatta eccezionedurante la seconda guerra mondiale, quando il governo federalelo affittò come luogo di convalescenza per i veterani.

L’allarme

«Nessuno di noi era pronto a questo. L'area si era allagata in passato ma mai nulla del genere», hanno detto i proprietari del ristorante Grape Juice, che si trova sulle sponde del fiume Guadalupe. «L’allarme è scattato venerdì sera ma nessuno immaginava una simile tragedia».

Parlando di una «tragedia orribile» il presidente americano Donald Trump ha assicurato che l'amministrazione è già al lavoro. La First Lady Melania ha espresso il suo sostegno ai genitori delle piccole vittime mentre il vicepresidente JD Vance ha parlato di una «tragedia indescrivibile» e ricordato alle famiglie che tutta l'America prega per loro.

Le autorità

Concentrate sull'emergenza, le autorità locali evitano per ora di rispondere alle polemiche sulla mancanza di sistemi di allerta. «Ora pensiamo ai soccorsi», ha detto Dalton Rice, manager della città di Kerrville, una delle comunità più colpite. L’urgenza è giustificata anche dalle nuove piogge in arrivo che rischiano di creare ulteriori danni e rendere ancora più complesse le operazioni di soccorso.

La tragedia del Texas solleva dubbi anche sulla volontà dell'amministrazione Trump di smantellare la protezione civile. La Fema è nel mirino del presidente da mesi: molti fondi a sua disposizione sono stati ridotti e il presidente intende chiuderla passando al responsabilità ai singoli Stati.

