Alluvione, il Comune chiede lo stato di calamità 

Una richiesta di aiuti urgente per i danni subiti nell’intensa alluvione che ha colpito San Gavino Monreale nella notte tra il 26 e il 27 ottobre: la Giunta comunale ha deliberato lo stato di calamità naturale. Nel bilancio gravi allagamenti e danni a edifici, infrastrutture e attività economiche. «Fin dalla sera del sabato – rimarca il sindaco Stefano Altea – abbiamo attivato il Centro operativo comunale (Coc), con il compito di monitorare costantemente il territorio e coordinare le operazioni di soccorso. Sono stati adottati interventi di sicurezza nelle aree più a rischio». La richiesta formale di riconoscimento dello stato di calamità di eccezionale gravità è stata inviata alla Regione per poter accedere ai fondi e alle risorse necessarie per il ripristino delle strutture danneggiate e il ristoro dei danni. Invitiamo la cittadinanza a seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali e a contattare il Coc per qualsiasi esigenza legata all’emergenza».Le aziende agricole e zootecniche che hanno subito danni possono segnalarlo all’agenzia Laore: «La scadenza – ricorda il primo cittadino – è fissata a dieci giorni dalla data dell'evento calamitoso. Le segnalazioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite gli applicativi informatici dedicati, seguendo le procedure indicate nella pagina ufficiale di Laore attraverso il link indicato anche nel sito del Comune».

Ora a San Gavino diventa urgente mettere in sicurezza i corsi d’acqua come il rio Pardu e il rio Mannu, ricostruire e ripristinare strade e viabilità nel centro abitato e nelle campagne interessate dagli eventi straordinari, rendere agibili le abitazioni e gli altri edifici invasi dall’acqua e tagliare e potare gli alberi pericolanti.

