Alluvione, il caso non è chiuso 

Alluvione caso chiuso? Neanche per idea, la trafila legale scaturita dalla tragedia del Ciclone Cleopatra è apertissima. Anzi, forse inizia proprio ora una nuova fase che nasce dall’esito del processo penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato la prescrizione di tutti gli effetti penali, fatti salvi quelli sul piano civile. Detto con parole più chiare, adesso inizia la partita vera dei risarcimenti. Può apparire cinico e venale, ma è bene ricordare che i ristori economici sono uno strumento per alleviare le sofferenze di persone che il 18 novembre del 2013 hanno perso tutto. Il dato rilevante è che la sentenza della Cassazione rimette sul tavolo, ai soli effetti civili, non solo il reato di omicidio colposo plurimo (per il quale le parti civili sono già indicate), ma anche quello di disastro colposo. Questo perché, la sentenza di secondo grado accoglieva un ricorso specifico presentato dagli avvocati Elias Vacca (legale della famiglia di Francesco ed Enrico Mazzoccu) e Mario Perticarà (parte civile per le figlie di Anna Ragnedda). Quindi, il disastro colposo “rivive” solo per gli effetti civili e il soggetto principale chiamato in causa è il Comune di Olbia.

I danni alle cose

Il disastro colposo è un reato di pericolo, la condotta sanzionata è quella di chi mette a rischio la sicurezza di persone e cose. Ovviamente la responsabilità è anche quella per i danni che conseguono dalla condotta pericolosa. La partita che si aprirà con le nuove cause civili è proprio questa. Potenzialmente altri soggetti danneggiati, esclusivamente nel territorio del Comune di Olbia, potrebbero agire in sede civile per le conseguenze del Ciclone Cleopatra sulle cose. Questo perché la Cassazione ha stabilito che, almeno per quanto riguarda gli aspetti civili, il disastro del 18 novembre del 2013 è anche il risultato di responsabilità di terzi. Il discorso riguarda il particolare il Comune di Olbia, citato nel giudizio penale sin dalla primissima fase.

«Stiamo valutando»

Gli avvocati Elias Vacca e Mario Perticarà confermano la circostanza del ricorso sulla ipotesi di disastro colposo. Dice Vacca: «Non entro nella questione complessa delle responsabilità ulteriori in sede civile, ma è vero che il discorso del disastro colposo è stato riaperto grazie al nostro ricorso». L’avvocato Gio Mura assiste una persona che che perso due immobili e dice: «Ora studieremo, appena saranno disponibili, le motivazioni della Cassazione. Ma è certo che non lasceremo niente di intentato».

RIPRODUZIONE RISERVATA