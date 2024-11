Alluvione, i rifiuti di Villaspeciosa vanno a Villasimius 

Non solo fanghi, detriti e disperazione sotto forma di una vittima e danni ingenti: l’alluvione dello scorso 26 ottobre ha lasciato sul campo anche molti rifiuti trascinati dall’acqua. Il Cacip di Macchiareddu non ritira gli ingombranti così una grande parte di questi rifiuti oggi prenderà la strada della discarica di Villasimius. Soprattutto quelli raccolti dal Comune di Villlaspeciosa, il più colpito sotto questo aspetto. In poche ore, un mare d’acqua e fango si era riversato nel territorio, trasportando a grandi distanze tutto ciò che la furia del temporale era riuscito a strappare dalle abitazioni e dalle aziende, presenti in gran numero nelle zone rurali intorno al paese.

Il disastro

Nelle serre e nei poderi, al posto di melanzane e peperoni, pronti per essere colti e messi in vendita, gli agricoltori hanno rinvenuto mobili, elettrodomestici, e persino giocattoli, portati via a qualche bimbo dei centri vicini, e trasportati dall’onda alluvionale che ha devastato il Campidano.

Il sindaco Gianluca Melis, già dalle prime ore del mattino, impegnato a sostenere le persone e aziende maggiormente colpite dall’evento meteorologico, affermava: «Il nubifragio è stato devastante per tutti, ma le campagne hanno subito i danni maggiori». Proprio dalle campagne è partita l’opera di ripulitura dai rifiuti e detriti, che costellano l’intero territorio. Il Comune, attraverso il servizio tecnico, ha eseguito un sopralluogo nelle zone interessate e predisposto alcuni punti di raccolta, dove sono stati ammassati i cumuli dei rottami prodotti dall’alluvione. Un’impresa non facile: lo strato di fango che si è depositato al termine del temporale, ha complicato il lavoro degli agricoltori e del personale incaricato della rimozione dei rifiuti.

Ieri, i tecnici della Cosir, azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel paese, hanno valutato l’effettiva quantità di materiale raccolto. La verifica si è resa necessaria per differenziare le varie tipologie, non tutto sarà possibile conferirlo come rifiuti ingombranti o da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo la differenziazione, una quota di questi saranno smaltiti come rifiuti pericolosi, attingendo i fondi dalle risorse di bilancio. Già oggi, gli incaricati dello smaltimento dei rifiuti potranno ritirare il materiale da conferire nel punto di raccolta di Villasimius, che ha concesso la disponibilità ad accogliere un intero cassone di questo materiale. «La quantità di rifiuti recuperati è notevole ma, nonostante i gravi danni subiti, le campagne e le aziende verranno finalmente ripulite dai detriti e dai rottami trasportati dalle acque piovane», conclude Melis.

Nel Sarrabus

Dopo gli ingombranti del Medio Campidano (Serramanna, Sardara, Serrenti, Samassi, San Gavino e Pabillonis) ecco che a Villasimius arrivano anche quelli di alcuni Comuni che hanno subìto dei danni alluvionali (Villaspeciosa su tutti). Per il sindaco Gianluca Dessì, che già in precedenza si era ritrovato al centro di una polemica sollevata dal gruppo di minoranza («Il sindaco – era stata la richiesta di Carboni, Sanna, Cadoni e Onano – chiarisca cosa ci guadagna il Comune, è inammissibile che ci guadagni solo l’azienda e invece l’onere ricade sul territorio»), è doveroso dare una mano ai Comuni meno fortunati ma con dei limiti: «Aiuteremo senz’altro Villaspeciosa e gli altri paesi – spiega il primo cittadino – ma entro la capacità di stoccaggio del centro di Zimmionis gestito dalla società Tecnologie Ambientali, e cioè al massimo 2500 tonnellate. Ci sono dei parametri da rispettare e su quello non si può fare alcuna eccezione».

Il primo cittadino rimarca che, in ogni caso, si tratta di semplici rifiuti ingombranti come mobili e divani, non di rifiuti pericolosi. «Andremo avanti sino al 31 dicembre – prosegue Dessì - ci auguriamo che in quella data i paesi del Medio Campidano e gli altri che si sono aggiunti in questi giorni abbiano risolto i problemi con il loro centro di conferimento». Al Comune, sempre secondo il primo cittadino, dovrebbero andare delle somme in base al quantitativo di ingombranti smaltiti. Da capire, però, a quanto ammontano esattamente questi benefici.

