Il caso.
05 febbraio 2026 alle 00:32

Alluvione, i cittadini diventano proprietari dei terreni assegnati  

La svolta per i cittadini di Gairo, Cardedu e Osini arriva dopo quasi 75 anni. Ieri il Consiglio regionale ha approvato, con 32 voti favorevoli e due astensioni, la proposta di legge 143 presentata dal consigliere ogliastrino Salvatore Corrias “Disposizioni straordinarie per la regolarizzazione e il trasferimento in proprietà delle aree e degli alloggi assegnati nei Comuni di Gairo, Cardedu e Osini a seguito dell’alluvione del 1951 e non ancora formalmente trasferiti”.

Nel Comune di Gairo, dove dopo l’alluvione furono costruiti 205 nuovi alloggi e individuate 419 aree edificabili, a distanza di quasi 75 anni, circa 480 famiglie occupano immobili privi di un titolo giuridico valido "erga omnes".

Con questo provvedimento si pone fine a un contenzioso storico, si va a sanare una lunga fase di incertezza burocratica restituendo certezza giuridica e pieno riconoscimento della proprietà a centinaia di famiglie. Si chiude una vicenda rimasta irrisolta per oltre settant’anni, favorendo anche il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio locale, è stato spiegato in Aula. «Dopo mesi di lavoro intenso, avviato nel luglio scorso, è arrivata l’approvazione di una legge fondamentale per Gairo. Una svolta storica per la comunità che permette di affrontare e risolvere un problema che si trascina da decenni», è il commento del sindaco Sergio Lorrai.

