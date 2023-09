Alluvione, gli imputati si difendono 

«La diga di Pedra ’e Otoni non ha mai tracimato, e non ha nemmeno raggiunto il livello di guardia». A sottolinearlo ieri, davanti al giudice di Nuoro Elena Meloni, l’ingegnere Gianfranco Frau, uno dei 52 imputati nel processo per l’alluvione Cleopatra che nel 2013 portò devastazione e le morti dell’agente Luca Tanzi e Maria Frigiolini. Frau, all’epoca responsabile del settore strade in Provincia, ha detto che dalla mattina aveva dato disposizione di disporre le transenne per chiudere Oloè. A parlare anche altri due ingegneri imputati. Giannuario Angelo Canu non si spiega come sia finito tra gli imputati: «Io sono in pensione dal 2007, in Provincia non ebbi mai incarichi di protezione civile». Paolo Secchi sulla briglia alla base del ponte di Oloè ha spiegato: «Serve per correggere il deflusso, sono fatte di fascine, frasche e granaglie». Si torna in aula a ottobre.

