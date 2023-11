Alluvione, esercitazione fino alle 14 

«Attenzione, emergenza: pericolo alluvione. Al suono della sirena il Foddeddu sta per uscire dagli argini, mettetevi ai piani alti e allontanatevi dalla strada». Sarà più o meno questo lo scenario di oggi intorno al fiume che lambisce il centro storico di Tortolì. Alle 8 scatterà la sirena per pericolo esondazione. Suoneranno le sirene dei mezzi di soccorso, la polizia locale predisporrà una viabilità straordinaria nel quadrilatero tra corso Umberto e le vie Garibaldi, Foddeddu e Tirso. Ma non è una drammatica previsione, bensì si tratta di un’esercitazione della Protezione civile, in collaborazione con l’assessorato comunale competente, in programma oggi (fino alle 14). Si metteranno in atto le manovre necessarie per fronteggiare l’ipotetica emergenza. L’organizzazione invita la popolazione a non allarmarsi, perché non ci sarà alcun pericolo reale per i cittadini. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA