È ufficiale la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione del maggio scorso in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Lo ha deliberato ieri il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni. Resterà in carica fino al 30 giugno 2024.