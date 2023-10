«Alluvione del ‘46, resta vivo il ricordo delle ventuno vittime» 

Il 26 ottobre del 1946 persero la vita 21 cittadini di Elmas durante la violenta alluvione che si abbatté sul territorio, colpendo soprattutto Elmas e Sestu. Ieri mattina il Comune ha voluto ricordare quella terribile giornata soprannominata tristemente "Sa notti de s'unda" e i concittadini che persero la vita.

La comunità simbolicamente rappresentata dal parroco, dagli studenti, dalle associazioni del territorio, dagli anziani della Consulta, dai consiglieri comunali, alla presenza di numerosi cittadini e delle autorità civili e militari, si è stretta intorno a chi quei momenti di 77 anni anni fa li visse personalmente. I testimoni di quel drammatico pezzo di storia masese hanno generosamente e con tanta emozione voluto condividere con le nuove generazioni quei ricordi, che per il paese rappresentano un vero e proprio patrimonio storico.

«Elmas ricorda con grande cordoglio e senso della memoria coloro che persero la vita in quel giorno - ha affermato la prima sindaca Maria Laura Orrù -. Come comunità, come amministrazione e come cittadini, dobbiamo fare in modo che il sacrificio di queste persone non si ripeta mai più. Il cambiamento climatico e tanti altri fattori impongono una seria riflessione sulla corretta gestione del territorio. Prevenire, preservare e difendere l'ambiente: questo l'insegnamento che dobbiamo trarre dalla storia. Un pensiero speciale, di affetto e vicinanza, va alla comunità di Sestu, che insieme a quella di Elmas condivide questo tragico ricordo». (ca. mu.)

