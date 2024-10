Alluvione del 2008, ferita ancora aperta 

Le ferite inferte al territorio sono state quasi tutte risanate; quelle dell’anima probabilmente non guariranno mai: ogni capoterrese colpito duramente dall’alluvione se le porta dietro dal 22 ottobre del 2008. A distanza di sedici anni dall’evento calamitoso che provocò morte e distruzione a Capoterra, amministratori e cittadini ricordano quel tragico giorno, analizzando quanto è stato fatto per mettere in sicurezza il territorio, e quali interventi ancora mancano all’appello.

L’analisi

Il sindaco, Beniamino Garau, guarda ai lavori di demolizione e ricostruzioni dei ponti sui fiumi San Girolamo e Masone Ollastu con ottimismo: «Con gli ultimi ostacoli che ostruiscono il regolare deflusso di questi corsi d’acqua e il completamento della diga di Poggio dei Pini il territorio compirà un ulteriore passo in vanti verso la piena messa in sicurezza. In queste ore, in cui ricordiamo le vittime dell’alluvione di sedici anni fa, siamo preoccupati per le previsioni del tempo che destano qualche timore: in mare sono caduti 300 millimetri di pioggia in poche ore, ecco perché ho convocato il Coc per farci trovare pronti. Domenica alle 9, in Municipio, celebreremo la Giornata per ricordare tutte le vittime delle alluvioni di Capoterra istituita lo scorso anno».

Il passato

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ricorda le battaglie del Comune con la Regione per accelerare i tempi di messa in sicurezza: «Oggi, a distanza di anni, possiamo dire che in nessun Comune si siano fatti così tante opere per superare i problemi di carattere idrogeologico, tanto è stato fatto ma occorrono ancora altri interventi, su tutti la demolizione dei due ponti sulla strada statale 195 e la messa in sicurezza di tutti i canali di Poggio dei Pini, per il quale è stato stanziato oltre un milione di euro».

La storia

Carlo Carcangiu, presidente del comitato “Capoterra, solidarietà e pari dignità”, sorto nei giorni appresso all’alluvione, ricorda come la macchina della solidarietà avesse permesso a centinaia di famiglie di superare quella catastrofe: «Ricordo ancora la gente per strada in mutande, quell’ondata di acqua e fango non aveva lasciato alle persone neppure un capo di abbigliamento. Grazie a don Battista Melis in quei giorni la parrocchia di Frutti d’Oro era diventata un faro per chi aveva perso tutto, per mesi abbiamo preparato oltre 1700 pasti al giorno. L’unico ricordo felice di quel periodo è legato alla solidarietà arrivata da tante persone: cibo, vestiario, attrezzi da lavoro non sono mai mancati». Luca Salvetti vive a Frutti d’Oro 2, ed è stato uno dei fondatori dell’associazione “22 ottobre” sorta per chiedere la messa in sicurezza del territorio: «Il progetto della demolizione dei due ponti che ostruiscono il Masone Ollastu e San Girolamo è del 2009 ed è incredibile che i lavori stiano cominciando soltanto adesso, il territorio a valle, ora, è assolutamente sicuro, restano ancora da risolvere i problemi a monte».

