Alluvione, dalla Regione arrivano i risarcimenti 

La Regione ristora danni e disagi causati dagli eventi meteorologici estremi che hanno colpito Pabillonis e le sue campagne a fine ottobre, stanziando 796mila euro. La ripartizione prevede 476euro euro per i primi interventi e ripristini del patrimonio pubblico, 170mila per rimediare ai danni del patrimonio pubblico con interventi strutturali e 150mila destinati al patrimonio privato, per contributi a cittadini e imprese.

«I primi 170mila euro – spiega il sindaco Riccardo Sanna – sono stati messi a correre per la rimozione del ponte crollato in località Bau sa Taula e per la disostruzione di canali di acque bianche». Azioni necessarie per consentire il normale deflusso delle acque e per la progettazione per la costruzione di un nuovo ponte: il crollo di quello sul Flumini Malu ha isolato Pabillonis costringendo i residenti a percorsi alternativi anche di 30 chilometri. La situazione è particolarmente critica per i mezzi agricoli, con ripercussioni economiche e ambientali e una soluzione economica era strettamente necessaria.

Secondo Elia Cadoni, responsabile del servizio regionale, «le risorse potranno essere incrementate a seguito di nuovi fondi reperiti e programmati dalla Regione Sardegna».

Pabillonis, duramente colpita nella notte tra il 26 e il 27 ottobre non solo nelle campagne ma anche nel centro abitato, punta ora alla ricostruzione, con un impegno anche per le infrastrutture.

