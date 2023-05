Alluvione, ci sono due miliardi 

Domenica dopo il sopralluogo nella Romagna alluvionata Giorgia Meloni aveva promesso un primo intervento da 20 milioni: «Mi ha colpito la reazione della gente, bisogna essere alla loro altezza». E così ha chiesto ai ministri di trovare «tutte le risorse disponibili da usare subito, senza fare deficit». Due giorni più tardi ha potuto esibire un decreto approvato in Consiglio dei ministri che vale cento volte tanto, «oltre due miliardi di euro».

Quindicesima vittima

Le opposizioni criticano e il Pd chiede uno scostamento di bilancio, ma «in passato interventi di emergenza da due miliardi non so se si erano visti», ha replicato la premier al tavolo di Palazzo Chigi con al fianco il governatore Stefano Bonaccini e davanti sindaci e parti sociali della regione colpita dal maltempo, dove ieri è stata ritrovata la quindicesima vittima, piagata da frane, argini saltati, raccolti distrutti, case cancellate dal fango e strade fuori uso. Nell’emergenza del terremoto, con danni per 12 miliardi, arrivarono 670 milioni dal Fondo di solidarietà europeo. Bonaccini spera in una simile «boccata d’ossigeno» e ne parlerà domani alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, attesa nelle zone dell’alluvione. «Sul Pnrr non vogliamo che cambi niente, ma solo capire quali possono essere gli strumenti per attivare al meglio le risorse», ha chiarito il governatore.

I capitoli

Intanto è arrivata l’estensione dello stato di emergenza ai comuni romagnoli che non erano stati colpiti dall’ondata del primo maggio. E lo stesso succederà per quelli di Marche e Toscana non appena sarà completata l’istruttoria. Poi il Cdm ha varato l’imponente pacchetto, frutto della ricerca di coperture e delle proposte che i ministeri (700 milioni solo dalla Farnesina) hanno portato avanti di notte. Ci sono 580 milioni per la Cassa integrazione emergenziale fino a 90 giorni, 298 milioni per l’una tantum fino a 3mila euro per gli autonomi che hanno dovuto sospendere l’attività, il rafforzamento del fondo di garanzia per le imprese, 300 milioni a fondo perduto concessi da Simest alle imprese esportatrici, 400 per finanziamenti a tassi agevolati per le imprese, 100 per il Fondo di solidarietà nazionale, 75 per quello per l’innovazione in agricoltura, 8 per ripristinare le strutture sanitarie.