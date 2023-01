Alluvione, cantieri in partenza 

Nel cofanetto degli appalti il Comune di Villagrande ha infilato tre interventi straordinari nel nome della sicurezza e della riqualificazione. Opere per 1,5 milioni di euro di investimenti (500 mila euro ciascuna) con fondi del Piano nazionale di rilancio e resilienza, i cui adempimenti sono stati condotti dalla Stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra di cui fanno parte Lanusei, Bari Sardo, Ilbono, Loceri, Elini e appunto Villagrande, ultimo ente in ordine di tempo a essersi affiliato alla centrale di committenza, che Alessio Seoni, 49 anni, sindaco di Villagrande, non esita a etichettare quale «strumento formidabile».

Le opere

Gli interventi strutturali riguardano la sicurezza in alcuni tratti di Villagrande spesso sfregiati dagli smottamenti. A Isadalu, zona che dall’abitato conduce a Talana, sulla cui strada transitano soprattutto personale dell’Enel e allevatori, e nel rione di Baccu Arthacci, a Villanova, verranno effettuati lavori per far confluire le acque in un unico canale di raccolta, a scongiurare fenomeni franosi. Gli alloggi popolati di via Espucciu hanno bisogno di manutenzione e perciò l’ente commissionerà opere di coibentazione termica, la sostituzione di infissi e consolidamento in generale. «La Stazione unica - dichiara Seoni - è una struttura con competenze tecniche elevate che permette di sveltire le procedure». A Villagrande, sempre tramite fondi Pnrr, verranno istruite anche altre due procedure per gli interventi sull’impianto sportivo polivalente di Santa Barbara (500 mila euro) e la creazione degli accessi riservati ai disabili nel complesso archeologico di S’Arcu ‘e is Forros (300 mila).

Il presidente

Finora la Stazione unica ha gestito interventi per un totale di 5,5 milioni di euro e tutti i Comuni che ne fanno parte sono al lavoro per elaborare le rispettive procedure. «La Stazione dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra - afferma Ivan Mameli (37), sindaco di Bari Sardo e presidente dell’Unione - sta dimostrando con i fatti di essere un ottimo strumento con ricadute positive sia sulle infrastrutture, ma anche sull’economia che ne deriva sul territorio».