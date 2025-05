Alluvione, caccia ai fondi per i lavori 

L’incubo di una nuova alluvione non fa dormire sonni tranquilli ai sangavinesi e in particolare a chi lavora nella zona artigianale del paese, a ridosso del rio Malu, esondato la notte tra il 26 e 27 ottobre scorso e nel novembre 2013 in occasione del ciclone Cleopatra. Ecco perché una priorità delle precedenti amministrazioni e di quella attuale resta quella di ridurre al minimo i pericoli e il vincolo idrogeologico con la costruzione di nuovi ponti in via Villacidro e in via Po insieme all’allargamento degli argini di un fiume che riceve tutta l’acqua che arriva dalle vicine montagne.

L’aggiornamento

Oggi l’amministrazione ha in cassa un finanziamento di tre milioni e 200mila euro, insufficienti per tutti i lavori di messa in sicurezza dell’area e delle vicine abitazioni. Da qui la richiesta di nuovi fondi. «I soldi già finanziati non sono sufficienti e abbiamo chiesto alla Regione nuove risorse per 13 milioni – rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai Lavori pubblici –. Il progetto di fattibilità del 2016 ha evidenziato la necessità di un finanziamento di gran lunga superiore a quello concesso. Così i tecnici, in accordo con gli uffici regionali, hanno redatto un documento preliminare per le alternative progettuali, che ha evidenziato che è opportuno procedere dalla Statale 197 verso Pabillonis». Così in un primo lotto funzionale è stata inclusa la demolizione e la ricostruzione del ponte di via Villacidro con la sistemazione del canale a valle per circa 100 metri. «Il progetto ha ottenuto i pareri preliminari da parte degli enti coinvolti. Con una delibera di giunta (la numero 158) del 2023 l’amministrazione ha approvato il documento preliminare del primo stralcio per un importo stimato in 9 milioni 674mila euro. Contiamo di ricevere i nuovi finanziamenti entro l’anno», aggiunge Altea.

Il futuro

Già con la prima realizzazione del nuovo ponte di via Villacidro e del canale con due nuove sponde, tutta l’area della zona artigianale e una grande porzione sud del centro abitato si ritroverebbero con un abbassamento notevole del rischio idraulico (da Hi4 a Hi1). Questo permetterebbe ai cittadini di poter fruire di quelle aree oggi compromesse e farebbe cadere il vincolo di edificabilità nell’area artigianale del paese e in quei lotti di terreno, a ridosso del rio Malu, che ora sono bloccati.

In più lo stesso ponte di via Villacidro, per il rischio di possibili cedimenti, è oggi ridotto a una sola corsia con senso alternato per il transito delle auto. «Questo progetto – aggiunge il primo cittadino – è l’opera più importante per il nostro paese perché oltre a mettere in sicurezza una parte importante dell’abitato, consentirà di riprendere le edificazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA