Le parole sui social del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami sulla conta dei danni dell’alluvione in Emilia Romagna rinfocolano la polemica: «La Regione non ha trasmesso al Governo nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia». Per la Regione ha risposto il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, definendo «incomprensibile e fuori luogo l’inutile polemica di Bignami».