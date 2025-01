Alluvione, 800mila euro per i danni 

Dalla Regione arrivano 800mila euro come risarcimento dei danni subiti nelle abitazioni private, attività economiche produttive e opere pubbliche, durante gli eventi calamitosi di ottobre e dicembre 2024.

In particolare mezzo milione di euro è il fondo destinato ai privati mentre 300mila sono riservati all’amministrazione comunale.

L’iter

Successivamente alla delibera di Giunta con la richiesta dello stato di calamità naturale è iniziato l’iter di presentazione delle domande di contributo. Per ottenerli è necessario accedere al Sistema informativo integrato di Protezione civile all'indirizzo web https://sipc.regione.sardegna.it/welcome entro il 20 febbraio, mentre l’informativa e gli allegati integrativi necessari sono invece disponibili sullo sportello unico dei servizi della Regione. «Il bilancio dei danni era stato pesante – ricorda il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu - fra abitazioni allagate, aziende, strade e strutture pubbliche danneggiate».

Il sottopasso

Tra gli obiettivi ai quali si sta ora lavorando c’è anche quello di risolvere definitivamente le criticità che si verificano nel sottopasso lungo la Provinciale 61, visto che ogni volta che piove si alza l’allarme sull’incolumità degli automobilisti. Recentemente si è costituito un tavolo tecnico, che avrà un carattere permanente, coordinato dalla Provincia e al quale partecipano tutti i soggetti che a vario titolo hanno un compito importante nella definizione degli interventi da attuare (Prefettura, Comune di Terralba, Consorzio di bonifica, Rete ferroviaria italiana).

Le decisioni

Tra le prime decisioni assunte, l’installazione di un sistema semaforico e dei pannelli di allerta connessi ad una sonda di rilevamento del livello dell’acqua, che attiva in maniera automatica la chiusura al traffico del sottopasso. Dal Consorzio di bonifica il primo intervento operativo per far fronte alle emergenze è stato l’acquisto di idrovore mobili che consentono di aspirare mille litri di acqua al secondo. Come sottolineato dal prefetto, Salvatore Angieri, «si tratta di un approccio coordinato al fine di realizzare una rete tra Enti».

RIPRODUZIONE RISERVATA