Alluvione, 3,5 milioni di danni 

Dopo la devastazione e la paura per l'alluvione che ha colpito vaste aree del paese e messo in ginocchio aziende agricole e zootecniche nella notte fra il 26 e il 27 ottobre, Villacidro ha già la stima dei danni. Oltre tre milioni e seicentomila euro, questa la cifra comunicata dalla amministrazione comunale alla Regione. «Gli eventi calamitosi che si sono verificati in quei giorni hanno reso necessaria una risposta tempestiva, e già il 29 ottobre abbiamo dichiarato con una delibera di Giunta lo stato di calamità naturale per garantire l’intervento della Protezione civile e il sostegno regionale e statale» specifica il sindaco Federico Sollai.

Nelle aziende

Una vera e propria bomba d’acqua ha inondato in pochissimo tempo i campi causando l’esondazione di diversi canali, fra cui quello del rio Leonaxiu a Gutturu de Forru, come racconta Francesco Piras, titolare di un’azienda zootecnica della zona. «Il canale ha straripato e fatto crollare parti del vecchio ponte che utilizziamo per andare in azienda. Per tre giorni non abbiamo potuto raggiungerla, ora stiamo lavorando con i nostri mezzi per rendere agibili le strade. Fortunatamente non ho avuto perdite di capi – parliamo di circa trecento pecore – ma l’alluvione ha distrutto duemila metri di recinzione. Ho vissuto la stessa paura anni fa, quando fummo devastati dal ciclone Cleopatra: questa volta è stato anche peggio». Nelle zone colpite, hanno fatto diversi sopralluoghi anche i tecnici della Protezione civile. «Ho partecipato personalmente assieme al vice sindaco – prosegue il primo cittadino – le strade rurali sono state erose al punto da diventare impraticabili. Alcuni tratti presentano danni che superano il metro e mezzo di profondità, bloccando il passaggio di mezzi pesanti e agricoli e isolando di fatto molte attività. Oltre due milioni di euro della stima totale riguardano le spese per il ripristino delle strade rurali. Hanno subito gravi danni anche alcuni ponti: tre infrastrutture fondamentali sono ora inutilizzabili, privando le aziende agricole di collegamenti vitali e minando la mobilità locale. Anche il canile comunale in località Cannamenda ha subito gravi danni, soprattutto all’esterno e negli impianti fognari e di drenaggio delle acque bianche. Il nostro impegno sarà quello di intervenire al più presto nelle situazioni più critiche con risorse comunali, per sostenere le aziende agricole e zootecniche. Siamo determinati a fare tutto il necessario per il recupero completo delle infrastrutture danneggiate» assicura Sollai.

L’accordo

Il Comune firmerà a breve una convezione con il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale per il supporto nella pulizia dei canali, anticipa il vice sindaco Dario Piras e conferma il presidente dell'ente, Efisio Perra: «Le nostre competenze dal 2008 riguardano unicamente i canali di dreno al servizio della rete irrigua e limitatamente alle aree irrigue attrezzate, non ci occupiamo di fiumi e torrenti ma capita spesso di supportare i Comuni nella pulizia dei canali di loro pertinenza attivando convenzioni e collaborazioni con le amministrazioni comunali, così come avverrà a Villacidro».

