All’Uta non basta l’orgoglio 

Uta 2020 1

Castiadas 1

Uta 2020 (4-4-2) : Angioni, Piro, Milia, Orru, Mancini, Carrus, Bratzu, Piras (30’ st Pibia), Casu (15’ st Sartorio), Picciau, Pascual Sales. In panchina Firinu, Fenu, Foddis, Schirru, Billai, Lardieri. Allenatore Madau.

Castiadas (4-4-2) : Sarritzu, Murru (10’ st Setzu), G. Marci, Altobelli, N. Ridolfi, Grinbaum, Pilosu (10’ st Assis), A. Marci, Mattea (22’ st Miranda), J. Ridolfi (17’ st Carboni), Matta (19’ st Ornano). In panchina Galasso, Fredrich, Pulcrano, Cadoni. Allenatore Antinori.

Arbitro : Iaria di Sassari.

Reti : pt 43’ Pascual Sales, st 26’ Assis.

Note : ammoniti Piro, Altobelli e Grinbaum.

Uta. Termina il cammino dell’Uta in Coppa Italia Promozione. Nonostante il buon pareggio alla prima di Madau sulla panchina biancoverde, la squadra è eliminata dalla competizione in virtù della gara di andata terminata con il punteggio di 4-1 in favore del Castiadas, che accede alla semifinale. Tuttavia è un risultato incoraggiante per i biancoverdi, che chiudono un mese di novembre complicato.

Primo tempo

Inizio interessante da parte dell’Uta che prova a imporre sin dai primi minuti la sua identità. La gara però fatica a prendere ritmo e i portieri rimangono inoperosi per il primo quarto d’ora. Il primo squillo è del Castiadas con Mattea che anticipa Angioni in uscita ma il pallone termina a lato con una deviazione. Al 28’ Milia fa tremare Sarritzu con un calcio di punizione che sfiora il palo. Il gol arriva al 43’ con una bella azione sviluppata da sinistra da Casu e Milia, passaggio per Bratzu che verticalizza per Pascual Sales il quale si gira e insacca.

Secondo tempo

La ripresa inizia con l’Uta galvanizzato dal gol del vantaggio. Le azioni partono soprattutto dall’asse Casu-Milia sulla corsia sinistra e il Castiadas deve ripiegare spesso su quel lato. Al 9’ Milia va ancora vicino al gol direttamente su punizione ma il tiro viene respinto da Sarritzu. Nella girandola di cambi il Castiadas si rianima e trova la rete della parità con Assis che sfrutta un’uscita non perfetta di Angioni. Gara che cala di ritmo nei minuti finali ma lo stesso Assis prima sfiora il cross di Miranda, poi calcia alto sul traversone di N. Ridolfi.

Il risultato al triplice fischio dunque dice 1-1 e il Castiadas passa alle semifinali di Coppa Italia Promozione. Uta eliminato.

