All’Ussana partita e primo posto 

La San Sebastiano Ussana si aggiudica lo scontro diretto contro il Quartu e si prende la vetta della classifica di C1. La sfida più attesa del massimo campionato regionale vede trionfare la squadra di Calabretta col risultato di 3-2 davanti al proprio pubblico.

La doppietta di Saddi e il gol di Deiana portano l’Ussana addirittura sul 3-0. Solo nel finale col portiere di movimento il Quartu riesce a rientrare e accorciare con la doppietta di Locci. Non basta però alla formazione di Diana, che incassa la prima sconfitta stagionale. La San Sebastiano invece ora è prima in solitaria con 18 punti e tre lunghezze di vantaggio sul Quartu, che però ha anche una gara in meno avendo osservato il turno di riposo.

Tra l’Ussana e il Quartu si inserisce la Villacidrese, unica formazione imbattuta in campionato e ora seconda in classifica, sempre a un punto di distanza dalla vetta. In casa contro il Babylon la squadra di Peridghe si impone per 9-4 con le doppiette di Canete Escalante, Sergio Rocha e Pittau oltre ai centri di Lisci, Ferrer Lopez e Deiola. Vince in casa anche il Cus Cagliari per 5-1 sul Futsal 4 Mori. Protagonista Cabitza con una tripletta, che si aggiunge alle reti di Anedda e Orgiano.

Terminano in parità le altre due gare di giornata. Lo scontro salvezza tra Fanni Futsal Sassari e Villasor si è chiuso sul 3-3. Pareggiano 5-5 invece il Villaspeciosa e l’Ichnos Sassari. Non ha giocato l’Happy Fitness Center che osservava il turno di riposo.

RIPRODUZIONE RISERVATA