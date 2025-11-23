all’ussana la sfida contro il monastir 

Va alla San Sebastiano Ussana il derby della settima giornata di Serie B. La formazione allenata da Casu si impone 7-2 in casa sul Monastir dilagando nella ripresa. La gara si sblocca al 4’ con Curreli che, su assist di Monetto, porta avanti l’Ussana. Al 5’ pareggiano gli ospiti con la punizione deviata di Meloni. Al 10’ sono nuovamente i locali a tornare in vantaggio con il tap-in di Curreli, che al 13’ firma anche la tripletta personale. Al 17’ è Monetto ad approfittare di una ribattuta per segnare il momentaneo 4-1, anche se il Monastir riesce ad accorciare prima dell’intervallo col rigore trasformato da Sau. Nel secondo tempo bastano sette secondi a Saddi per siglare il 5-2 e chiudere di fatto i giochi. Nel finale sono Monetto e Saddi ad arrotondare il punteggio per il 7-2 finale.

Secondo

Nel girone A di Serie B vince anche l’Elmas. Il 5-1 interno sull’Argonese San Paolo vale il secondo posto in classifica a un solo punto dalla capolista Varese. Protagonisti i giovani Cianchi e Monti con una doppietta a testa, a segno anche Nicola Boi. Nel girone E il Città di Cagliari pareggia 2-2 sul campo della Futsal Academy, capolista fino alla scorsa giornata. Un buon punto per i rossoblù di Cocco, che chiudono sul 2-0 il primo tempo grazie alla doppietta di Ruggiu e vengono rimontati dai laziali nella ripresa. Sconfitta casalinga per il Villaspeciosa, battuto 6-3 dal Real Castel Fontana nonostante i gol di Atzeni, Pilloni e Lai.

