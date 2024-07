All’Uruguay la finale  per il terzo posto 

Carolina del Nord. L’Uruguay pareggia in extremis e batte 4-3 ai rigori il Canada conquistando il terzo posto della Coppa America, che si è conclusa la notte scorsa con la sfida tra Argentina e Colombia. Nella finalina giocata nello stato americano della Carolina del Nord, i sudamericani sono andati in vantaggio all’8’ con l’ex juventino Rodrigo Bentancur. I canadesi hanno pareggiato al 22’ con Ismael Koné e sono passati in vantaggio all’80’ con Jonathan David. A salvare gli uruguaiani ci ha pensato Suarez al 92’, fissando il risultato dei tempi regolamentari sul 2-2.

Intanto, arrivano rassicurazioni sul prossimi Mondiali di calcio che nel 2026 si giocheranno in Nord e Centro America. Sarà un «torneo incredibilmente sicuro», è la promessa del governatore del New Jersey, Phil Murphy, dopo i tafferugli tra tifosi in tribuna durante la semifinale di Coppa America tra Colombia e Uruguay a Charlotte, in Carolina del Nord. Il governatore ha spiegato che gli organizzatori della Coppa del Mondo 2026, che sarà ospitata oltre che negli Usa anche in Canada e Messico, avranno modo di organizzare un torneo sicuro. Alcune partite si giocheranno al MetLife Stadium, fuori New York City, sede delle squadre Nfl dei New York Giants e dei Jets.

