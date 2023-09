all’urban trail bis di calcaterra 

Sei anni dopo, Giorgio Calcaterra, illuminato dalla torcia frontale, sa ancora ritrovare la strada verso la vittoria all’Urban Trail di Cagliari. Il fenomenale ultramaratoneta romano, sabato notte ha guidato la lunga scia di lucciole in scarpe da running che ha illuminato le vie dei quartieri storici, per far ritorno al bastione di Saint Remy, dopo 10 km molto impegnativi. Lui ha impiegato poco più di tre quarti d’ora, ma c’è chi se l’è presa molto più comoda, in particolare gli oltre settecento che hanno scelto i 6 km non competitivi. Qualcuno, come l’ex sprinter azzurro Sandro Floris, anche per testimoniare il progetto “Città senza Barriere” promosso dal Comune di Cagliari, per il quale è stato allestito un percorso percorribile dagli atleti disabili.

Perché di ostacoli, un trail (anche cittadino) ne deve prevedere per forza, al punto che al secondo posto si è classificato Marco Natalini, uno che non disdegna l’Ocr (la corsa a ostacoli). A completare il podio, Maurizio Scano, Master 45 con la canotta del Cagliari Marathon Club. Anzi, in questo caso, con la maglia giallo-fluo indossata da tutti i partecipanti.

Tra le donne, la lombarda Chiara Fumagalli conserverà un ricordo particolarmente dolce della serata, avendo tagliato il traguardo per prima, davanti alla giovane oristanese Elisa Cau e a Elisa Pintor.

L’Urban Trail è stato organizzato - ed è l’ottava volta - da GLESport. ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo. Maschile : 1. Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport) 45’13”, 2. Marco Natalini (Uisp) 45’31”, 3. Maurizio Scano (Cagliari Marathon Club) 46’07”, 4. Gabriele Sechi (Run- ners Oristano) 47’04”, 5. Fabio Marongiu (GP Assemini) 47’11”.

Femminile : 1. Chiara Fuma- galli (I Bocia Verano Brianza) 49’16”, 2. Elisa Cau (Runners Oristano) 52’36”, 3. Erica Pintor (Isolarun) 52’46”, 4. Erica Gessa (Runcard) 53’43”, 5. Michela Salis (Atl. Selargius) 56’02”.

