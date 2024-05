All’Università si parla di protezione dati 

Ua maggiore conoscenza e comprensione, tra le piccole e medie imprese, dei loro obblighi derivanti dal Regolamento sulla gestione della protezione dei dati e dal quadro giuridico italiano. L’Università di Cagliari ospiterà giovedì 16 maggio, nell’aula magna Mario Carta della facoltà di Ingegneria e architettura (in via Marengo 2), il seminario su “Le figure privacy e gli adempimenti” e un altro dedicato a “Le sanzioni”. Gli incontri si prefiggono, nell’ambito di un progetto chiamato “Arc II”, avviato dal Garante per la protezione dei dati personali e cofinanziato dalla Commissione europea, di fornire strumenti di lavoro alle imprese dell’Isola.

Il primo seminario (l’inizio è previsto alle 10.10) avrà come relatori Erik Longo e Valentina Pagnanelli, docenti all’Università di Firenze. Il secondo incontro invece (che prenderà il via alle 14) vedrà in cattedra Luciano Versace, responsabile del progetto Arc II, Alessandro Bartolozzi e Luca Christian Natali, funzionari del dipartimento di reti telematiche e marketing del Garante per la protezione dei dati personali. A coordinare i lavori sarà Massimo Farina, docente di Informatica giuridica e responsabile della protezione dei dati dell’Università degli Studi di Cagliari. Ulteriori info sul sito web del Garante. All’indirizzo //gws.gpdp.it/limesurvey/ARCII è disponibile il form che consente di registrarsi (anche da remoto).

