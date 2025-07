All’Università corsi per insegnanti di sostegno 

L’autorizzazione è arrivata con un decreto ministeriale del 26 giugno scorso, e così anche per l’anno accademico 2024/25 l’Università cittadina è autorizzata ad attivare i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte agli alunni con disabilità.

Il decimo ciclo del corso prevede un totale di 400 posti disponibili, che sono così suddivisi: 40 posti per la scuola dell’infanzia; 60 posti per la scuola primaria; 150 posti per la scuola secondaria di primo grado; 150 posti per la scuola secondaria di secondo grado

Il bando di ammissione è stato pubblicato il 2 luglio e le domande dovranno essere presentate entro il 12 luglio attraverso la piattaforma online dell’Ateneo, all’indirizzo: https://unica.esse3.cineca.it.

Le prove preselettive si terranno secondo il seguente calendario: 15 luglio scuola dell’infanzia; 16 luglio scuola primaria; 17 luglio scuola secondaria di primo grado; 18 luglio scuola secondaria di secondo grado.

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito dell’Università al seguente link: https://web.unica.it/unica/page/it/bando_di_ammissione_ai_corsi_di_specializzazione_per_le_attivita_di_sostegno_x_ciclo_anno_accademico_20242025.

RIPRODUZIONE RISERVATA