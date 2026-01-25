allungo della medilav 

La partita di cartello della quindicesima giornata degli Over va alla Medilav. Il gol di Murgia decide la sfida con la Neri Antiquariato/Barracca Manna e lancia la capolista, che ora ha un vantaggio di quattro punti sulla De Amicis vittoriosa 2-1 sull’Aiace grazie alle reti di Tosi e Pisu, che rendono vana quella di Piludu per gli ospiti.

Tutto facile per la Muppet che con Piras, Collu (su rigore) e Ghiani regola la Toti Lounge Bar 3-1. Tris anche della Jupiter sul Settimo 1967 siglato da Ibba, Farris e Russotti. Termina a reti bianche tra Kaproni e Gli Incisivi. Colpo esterno dello Sporting Diddo’s: una doppietta di Finocchiaro firma il 2-1 sul Bar Dessì.

Anticipo

Il big match dei Master va alla capolista Santiago. Sotto una pioggia battente nell’anticipo di venerdì la squadra di Deiana rimonta la Stella Rossa Villacidro (passata in vantaggio con Porcu) grazie al rigore di Cao e alla rete di Thomas Belfiori. Si risolleva il Kalagonis, corsaro contro la Muppet (3-2) con Pontis, Frau e Corongiu. Con lo stesso risultato l’Atletico Uta 1984 espugna il campo del Deximu grazie a una tripletta di Onnis. Inutili i centri di Carrus e Illu per i decimesi. Respira la Thermomax: Baghino, Massidda e Floris consentono ai monserratini di superare il Settimo 1967. Cava e una doppietta di Careddu portano la Fedele Lecis al sesto posto (3-0 sul Flamengo). Is Cortes-Jasp Mercato San Benedetto è il posticipo di stasera.

Poker

La Fly Divani vince di misura sul Brancaleone (1-0) e mantiene la vetta degli Ultra. La Pgs Audax Frutti resta a due lunghezze grazie a Leschio, Vercelli e al doppio Contu (4-0 all’Albedo). Mantengono il terzo posto i Colonial Fruits (2-1 sugli Amatori Elmas 2024) con tre punti di vantaggio sul Calasetta, vittorioso con lo stesso risultato sui Teddy Boys. Successo anche per la Nivea Karalis (4-3 sul Cagliari 2020), ora sesta. La cinquina sulla Horsham/La Fenice (doppietta di Atzei, Argiolas, Piredda e Romano), vale il quarto successo per la Libertas Barumini. Zuddas Gomme G&G Market-Cra RS Mediterranea/Ulisse è il posticipo di domani.

Nei Senior il Maracalagonis vince di misura sull’El Carnicero mentre è pareggio (2-2) fra Serbariu e Cra Regione Sardegna. Rinviata I Love Pizza Monserrato-Accademia Sulcitana. Stasera De Amicis-Deximu e Orrolese-Gli Incisivi.