Allungo della medilav 

La Medilav allunga negli Over: ai campioni in carica basta un gol di Porceddu per piegare i Kaproni. Le inseguitrici invece rallentano: la Muppet impatta 1-1 con lo Sporting Diddo’s (reti di Ghiani e Farci) mentre la De Amicis viene sconfitta di misura dal Bar Dessì grazie alla rete di Manis, che avvicina gli asseminesi a due punti dal terzo posto.

Torna al successo la Jupiter nello scontro diretto con l’Aiace (3-0 con gol di Serra e doppietta di Sanna), tre punti pesanti in ottica playoff. Grazie all’1-0 sulla Toti Lounge Bar la Neri Antiquariato/Barracca Manna si conferma al quinto posto. Due reti di Angius consentono al Settimo 1967 di tornare al successo e superare in classifica proprio Gli Incisivi, ai quali non è bastato il gol di Cocco.

Nei Master, in attesa dei posticipi di lusso Atletico Uta 1984-Is Cortes (stasera) e Santiago-Deximu (domani), il 2-1 sui 4 Mori Samassi firmato da Cava e Melis consente alla Fedele Lecis di tallonare il Kalagonis, costretto allo stop forzato per il rinvio della sfida con la Stella Rossa Villacidro. La preziosa quaterna sul Flamengo vale per la Thermomax il settimo posto. Trascinato da un super Mucelli (doppietta) il Settimo 1967 piega 3-0 la Jasp Mercato San Benedetto e spera ancora di rientrare tra le migliori otto. Ha riposato la Muppet.

Goleade

Nel sesto turno di ritorno degli Ultra la capolista Fly Divani prende il largo grazie al 2-0 sulla Nivea Karalis e al contemporaneo rinvio della sfida tra la Libertas Barumini e la vicecapolista Pgs Audax Frutti d’Oro. I Colonial Fruits mantengono la terza piazza dopo l’1-1 nello scontro diretto col Brancaleone, che viene avvicinato dal Calasetta travolgente nella sfida col Cagliari 2020 (6-2). La Cra Regione Sardegna Mediterranea/Ulisse liquida 2-0 l’Albedo ed è sesta. Calano la cinquina (sulla Horsham/La Fenice) gli Amatori Elmas 2024, che alimentano le speranze in chiave spareggi con l’ottavo posto distante appena quattro punti. Stasera il posticipo tra Teddy Boys e Zuddas Gomme G&G Market.

Non si è giocato nei Senior: stasera (Gli Incisivi-I Love Pizza Monserrato) e domani (Cra Regione Sardegna-Accademia Sulcitana) sono previsti i due posticipi della nona giornata di ritorno. Sono tre le sfide rinviate: Serbariu-Polisportiva Orrolese, El Carnicero-Deximu e Maracalagonis-De Amicis.